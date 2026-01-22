Самый быстрый в мире игровой процессор Ryzen 7 9850X3D поступит в продажу 29 января по цене $499

Компания AMD подтвердила, что игровой восьмиядерный и 16-поточный процессор Ryzen 7 9850X3D поступит в продажу по всему миру 29 января. Рекомендованная стоимость процессора составит $499.

Информацией о дате запуска и цене Ryzen 7 9850X3D поделился через свою страницу в соцсети X вице-президент и генеральный директор Ryzen и Radeon Дэвид Макафи (David McAfee). При рекомендованной цене $499 новый Ryzen 7 9850X3D окажется на $20 дороже, чем Ryzen 7 9800X3D на старте продаж ($479).

Значительной разницы в производительности между новым Ryzen 7 9850XD и существующим Ryzen 7 9800X3D ожидать не стоит. Она составит лишь несколько процентов. Единственное отличие между чипами заключается в увеличенной у Ryzen 7 9850X3D на 400 МГц максимальной тактовой частоте — она составляет 5600 МГц вместо 5200 МГц у Ryzen 7 9800XD.

Новый чип выступает не как замена, а дополняет линейку процессоров Ryzen 9000X3D. Оригинальная модель будет продаваться наравне с новым чипом.