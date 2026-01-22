Сегодня 22 января 2026
ИИ научили писать тексты по-человечески с помощью инструкции с «Википедии»

Разработчик Сици Чэнь (Siqi Chen), основываясь на руководстве «Википедии» по выявлению низкокачественных ИИ-текстов, представил инструмент Humanizer, который помогает чат-ботам снижать характерные признаки машинного написания, сообщило издание Ars Technica.

Источник изображения: Bryn Young/Unsplash

Плагин представляет собой пользовательский навык (custom skill) для среды разработки Claude Code от компании Anthropic и использует список, составленный волонтёрами онлайн-энциклопедии для борьбы с некачественным контентом. Согласно информации на странице проекта в GitHub, Humanizer помогает ИИ-ассистенту избежать обнаружения, путём удаления характерных маркеров, типичных для сгенерированного машинного текста. В этот список входят завуалированные ссылки на источники, рекламный стиль изложения, например, использование возвышенных эпитетов, и характерные для ботов фразы вежливости, такие как «Надеюсь, это поможет!». Устранение всех этих деталей позволит сделать текст нейросети более естественным.

На странице репозитория приведены конкретные примеры работы инструмента. Humanizer способен заменить фразу с эмоциональной окраской «расположенный в захватывающем дух регионе» на фактологическую «город в регионе». Также плагин корректирует неопределённые атрибуции: вместо конструкции «Эксперты считают, что это играет важную роль» система подставляет конкретный источник, например, «согласно опросу 2019 года, проведённому…». Чэнь отметил, что инструмент будет автоматически получать обновления по мере того, как «Википедия» будет дополнять своё руководство по обнаружению ИИ.

The Verge в своём материале также отмечает, что адаптация алгоритмов под критерии «человечности» — это лишь вопрос времени для разработчиков ИИ. В качестве примера издание приводит компанию OpenAI, которая уже скорректировала работу ChatGPT, устранив чрезмерное использование длинных тире, ставших одним из явных индикаторов сгенерированного контента.

Теги: ии, чат-бот, claude
