Blue Origin в 17-й раз свозила туристов в космос — невысоко, ненадолго и с заменой

Буквально пару часов назад в США компания Blue Origin осуществила 17-й пилотируемый запуск группы из шести туристов за линию Кармана, отправив любителей острых ощущений в условный космос. Запуск состоялся в 19:25 по московскому времени (11:25 по восточному времени в США). Один из купивших билет на этот аттракцион пассажиров заболел, и ему пришлось срочно искать замену. В полёт нежданно была отправлена высокопоставленная сотрудница Blue Origin.

Миссия NS-38 на многоразовой ракете New Shepard стала, как нетрудно догадаться, 38-м запуском ракетного комплекса New Shepard, но только 17-м пилотируемым. В этот раз в полёт отправились шесть человек: предприниматель и пилот Тим Дрекслер (Tim Drexler), акушер-гинеколог на пенсии Линда Эдвардс (Linda Edwards), застройщик Ален Фернандес (Alain Fernandez), предприниматель Альберто Гутьеррес (Alberto Gutiérrez), полковник ВВС США в отставке Джим Хендрен (Jim Hendren), основавший компанию Hendren Plastics, и Лора Стайлз (Laura Stiles), директор Blue Origin по запускам New Shepard.

Стайлз присоединилась к команде в спешном порядке. Она заменила Эндрю Яффе (Andrew Yaffe), который выбыл из проекта из-за болезни, но полетит на New Shepard в будущем, как уточнили в Blue Origin.

Полёт NS-38 завершился быстро, как и все миссии New Shepard. Ракета вернулась на Землю и совершила посадку на заданную площадку через 7 минут и 20 секунд после старта. Примерно через три минуты капсула с туристами последовала её примеру, мягко приземлившись на парашютах в пустыне Западного Техаса. На несколько коротких минут пассажиры капсулы смогли насладиться невесомостью и полюбоваться видами Земли на фоне черноты космоса. Капсула поднялась на высоту 106 км, что считается пересечением границы между планетой и космосом.

Компания Blue Origin не раскрывает стоимость билета на этот аттракцион. Клиенты её конкурента — компании Virgin Galactic — платят за каждое место по $600 000. Раньше за полёты за линию Кармана FAA выдавала знаки отличия — «крылья астронавта». Но когда число туристов стало быстро расти, эта практика прекратилась. Неофициальные знаки отличия могут выдавать компании — операторы услуг, но это совсем не то. Впрочем, агентство вносит такие полёты в официальные реестры, так что имена первых космических туристов останутся в истории.