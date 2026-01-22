Сегодня 22 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Blue Origin в 17-й раз свозила туристов ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Blue Origin в 17-й раз свозила туристов в космос — невысоко, ненадолго и с заменой

Буквально пару часов назад в США компания Blue Origin осуществила 17-й пилотируемый запуск группы из шести туристов за линию Кармана, отправив любителей острых ощущений в условный космос. Запуск состоялся в 19:25 по московскому времени (11:25 по восточному времени в США). Один из купивших билет на этот аттракцион пассажиров заболел, и ему пришлось срочно искать замену. В полёт нежданно была отправлена высокопоставленная сотрудница Blue Origin.

Источник изображений: Blue Origin

Источник изображений: Blue Origin

Миссия NS-38 на многоразовой ракете New Shepard стала, как нетрудно догадаться, 38-м запуском ракетного комплекса New Shepard, но только 17-м пилотируемым. В этот раз в полёт отправились шесть человек: предприниматель и пилот Тим Дрекслер (Tim Drexler), акушер-гинеколог на пенсии Линда Эдвардс (Linda Edwards), застройщик Ален Фернандес (Alain Fernandez), предприниматель Альберто Гутьеррес (Alberto Gutiérrez), полковник ВВС США в отставке Джим Хендрен (Jim Hendren), основавший компанию Hendren Plastics, и Лора Стайлз (Laura Stiles), директор Blue Origin по запускам New Shepard.

Стайлз присоединилась к команде в спешном порядке. Она заменила Эндрю Яффе (Andrew Yaffe), который выбыл из проекта из-за болезни, но полетит на New Shepard в будущем, как уточнили в Blue Origin.

Полёт NS-38 завершился быстро, как и все миссии New Shepard. Ракета вернулась на Землю и совершила посадку на заданную площадку через 7 минут и 20 секунд после старта. Примерно через три минуты капсула с туристами последовала её примеру, мягко приземлившись на парашютах в пустыне Западного Техаса. На несколько коротких минут пассажиры капсулы смогли насладиться невесомостью и полюбоваться видами Земли на фоне черноты космоса. Капсула поднялась на высоту 106 км, что считается пересечением границы между планетой и космосом.

Компания Blue Origin не раскрывает стоимость билета на этот аттракцион. Клиенты её конкурента — компании Virgin Galactic — платят за каждое место по $600 000. Раньше за полёты за линию Кармана FAA выдавала знаки отличия — «крылья астронавта». Но когда число туристов стало быстро расти, эта практика прекратилась. Неофициальные знаки отличия могут выдавать компании — операторы услуг, но это совсем не то. Впрочем, агентство вносит такие полёты в официальные реестры, так что имена первых космических туристов останутся в истории.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Китае испытали ракету для суборбитального туризма — она слетала за линию Кармана и вернулась на Землю
Лунный туризм приближается к реальности — американский стартап открыл бронирование номеров на Луне от $250 000
За час в любую точку Земли: крупнейшее турагентство Японии пообещало запустить суборбитальные перелёты
Луна подождёт: третий пуск ракеты Blue Origin New Glenn в конце февраля доставит спутник главного конкурента Starlink
Илон Маск созрел для вывода SpaceX на биржу благодаря идее создания ЦОД в космосе
SpaceX обвинили в нарушении техники безопасности на космодроме Starbase
Теги: blue origin, new shepard, запуск ракеты, космический туризм
blue origin, new shepard, запуск ракеты, космический туризм
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.