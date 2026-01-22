Как никогда насыщенный открытый мир, новые функции и дата выхода: Xbox устроила геймплейную демонстрацию Forza Horizon 6

Издательство Xbox Game Studios и разработчики из британской студии Playground Games в рамках Developer_Direct 2026 подтвердили дату выхода своей гоночной аркады с открытым миром Forza Horizon 6 и показали много геймплея.

Напомним, Forza Horizon 6 была представлена в сентябре и ожидалась в 2026 году. В Forza Horizon 5 на прошлой неделе засветилась дата выхода — 19 мая для покупателей стандартного издания и 15-го числа для владельцев премиального.

Показанный в рамках Developer_Direct 2026 тизер-трейлер подтвердил, что Forza Horizon 6 выйдет 19 мая на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass (Ultimate, PC). До PS5 игра доберётся в 2026 году.

Вслед за анонсом стартовали предзаказы (недоступны в России) — стандартное издание оценили в $70, а премиальное (с доступом к игре от 15 мая и двумя будущими аддонами в комплекте) обойдётся в $100.

События Forza Horizon 6 развернутся в бесшовном и как никогда насыщенном открытом мире Японии, своё гоночное путешествие по которому игроки начнут в роли простого туриста с мечтой попасть на фестиваль Horizon.

Среди представленных новых функций — коллекционный журнал (с подборкой памятных вещей, найденных в Японии), возможность построить почти что угодно на участке в горной долине и слёты водителей (социальное пространство).

Обещают более 550 машин на запуске (в том числе 2025 GR GT Prototype и 2025 Toyota Land Cruiser с обложки игры), смену времён года (в том числе сезон сакуры), достоверное изображение Японии и текстовый перевод на русский.