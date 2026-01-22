Fable получит редактор персонажа и выйдет уже этой осенью на PC, Xbox и PS5

Разработчики из британской Playground Games рассказали много нового о своём амбициозном фэнтезийном ролевом экшене Fable в рамках презентации Developer_Direct 2026.

Важная геймплейная особенность грядущей Fable — наличие встроенного редактора персонажа. Поэтому все игроки, которых по каким-то причинам не устраивала внешность героини из предыдущих трейлеров игры, смогут настроить её (или его — пол тоже можно будет сменить) по своему усмотрению.

По традиции мы вновь будем следить за становлением новой легенды Альбиона с самых ранних лет. История начинается с того, что всех жителей родной деревни героя обратил в камень таинственный незнакомец. Найти и наказать обидчика — глобальная цель для игрока, но торопиться с принятием важных решений не придётся.

В ходе презентации разработчики знакомили геймеров с устройством Альбиона — его обитателями, правилами и возможностями. В перерывах между схватками с многочисленными врагами у искателя приключений будет возможность закрутить роман, нарожать детей, сколотить состояние на сдаче в аренду недвижимости или даже поработать в кузнице. Без фирменного для серии чёрного юмора и возможности попинать обычных куриц дело тоже не обойдётся.

Отслеживать поведение главного героя станет комплексная система репутации, но, как поспешили уточнить авторы, игра не будет наказывать геймера за его действия. Здешние персонажи, коих разработчики из Playground Games вручную создали очень много, при встрече с искателем приключений обязательно прокомментируют его действия, внешний вид и даже уровень благосостояния.

Fable выйдет осенью 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series X и S. Поддержка русского языка пока не заявлена.