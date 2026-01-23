Сегодня 23 января 2026
Apple почти догнала AMD по доле чипов для ноутбуков – на это ушло всего пять лет

Компания Apple сумела достичь значительного прогресса со своими процессорами Apple Silicon на рынке ноутбуков всего за несколько лет с момента выпуска первого фирменного чипа. По данным Mercury Research, производитель iPhone смог завоевать в этом сегменте долю, сопоставимую с показателями AMD, являющейся давним поставщиком процессоров для портативных компьютеров.

Источник изображения: Marcin Nowak / Unsplash

Когда несколько лет назад Apple представила первый Arm-чип M1, компания отказалась от использования в своих ноутбуках процессоров Intel. Это связано, в том числе с тем, что собственные разработки Apple позволили увеличить время автономной работы устройств и провести более эффективную оптимизацию под macOS. Это произошло в ноябре 2020 года. Теперь, спустя пять лет с момента запуска экосистемы Apple Silicon, компания заняла существенную долю рынка ноутбуков и уже вполне способна конкурировать в этом сегменте с AMD.

По данным источника, доля процессоров AMD на рынке ноутбуков колеблется в районе 21-22 %, тогда как показатель Apple в этом сегменте составляет 18-19 %. Этот показатель является впечатляющим, если учесть, что Apple всего пять лет выпускает ноутбуки MacBook и компьютеры Mac на базе собственных чипов. Важно и то, что рост доли Apple на данный момент не показывает признаков замедления. Кроме того, доля Intel в сегменте процессоров для ноутбуков неуклонно снижается и сейчас составляет чуть более 60 %.

В сегменте ПК успехи Apple не так впечатляют. Однако и тут компания занимает около 10 % рынка, который традиционно принадлежал Intel и AMD. Этому способствовало расширение линейки процессоров Apple Silicon. В настоящее время в ассортименте компании есть базовый чип M4 для MacBook Air, M4 Pro для MacBook Pro и M4 Max для самых продвинутых ноутбуков и Mac Studio. Есть также чип M3 Ultra, используемый в высокопроизводительных ПК. Это разнообразие способствовало увеличению доли рынка Apple, поскольку такой подход позволяет удовлетворить потребности разных категорий пользователей.

Источник:

Теги: apple silicon, процессоры, ноутбуки, amd, mercury research
