ИИ-бот Grok продолжает «раздевать» людей — за 11 дней сгенерировано около 3 млн таких изображений, в том числе 23 тыс. с детьми

Ранее уже сообщалось о том, что ИИ-бот Grok компании xAI буквально забрасывал соцсеть X дипфейками сексуального характера, сгенерированными без согласия пользователей. Теперь же стали известны конкретные цифры, позволяющие оценить масштаб проблемы.

По данным Engadget, за 11 дней Grok сгенерировал около 3 млн дипфейков сексуального характера, причём около 23 тыс. из них содержали изображения несовершеннолетних. Иначе говоря, в течение 11 дней Grok генерировал примерно 190 фейковых изображений сексуального характера в минуту.

На этой неделе британская некоммерческая организация Центр по борьбе с цифровой ненавистью (CCDH) опубликовала свои выводы по данному вопросу, основанные на случайной выборке из 20 тыс. сгенерированных с помощью Grok изображений в период с 29 декабря по 9 января. Специалисты организации также экстраполировали полученные данные для более масштабной оценки, основанной на 4,6 млн изображений, созданных Grok за указанный период.

В рамках исследования дипфейки сексуального характера определялись как «фотореалистичные изображения человека в сексуальных позах, ракурсах или ситуациях; человека в нижнем белье, купальнике или аналогичной открытой одежде» и др. Исследование CCDH не учитывало текстовые промпты, поэтому в полученных результатах нет разделения относительно количества дипфейков, созданных на основе реальных фото и сгенерированных только по текстовым описаниям. Для определения доли изображений сексуального характера в выборке использовался ИИ-алгоритм.

xAI ограничила возможность редактирования реальных фото с помощью Grok для бесплатных пользователей X в начале 9 января. Однако это не решило проблему, а лишь превратило её в премиум-функцию. Спустя несколько дней, 14 января, X полностью ограничила возможность Grok «раздевать» людей на реальных изображениях. При этом данное ограничение действовало только в самой соцсети и не распространялось на отдельное приложение Grok. По данным источника, приложение всё ещё позволяет создавать дипфейки сексуального характера. Поскольку оно распространяется через магазины Google и Apple, политика которых явно запрещает подобный контент, можно было ожидать удаления приложения с этих платформ, но этого не произошло. При этом другие подобные ИИ-генераторы для «раздевания» людей прежде оперативно удалялись из магазинов Apple и Google.