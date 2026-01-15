X заявила, что Grok больше не раздевает людей — но это не так

После волны критики из-за создания в соцсети X с помощью чат-бота Grok AI дипфейков сексуального характера без согласия пользователей, платформа сообщила о внесении изменений в возможности аккаунта Grok AI редактировать изображения реальных людей. Однако, как утверждает ресурс The Verge, в приложении Grok можно по-прежнему создавать откровенные изображения человека в бикини, используя бесплатный аккаунт.

«Мы внедрили технологические меры, чтобы предотвратить редактирование изображений реальных людей в откровенной одежде, такой как бикини, через аккаунт Grok. Это ограничение распространяется на всех пользователей, включая платных подписчиков», — сообщается в обновлении аккаунта X. В нём также отмечено, что создание изображений и возможность редактирования изображений через аккаунт Grok на платформе X теперь доступны только платным подписчикам. «Это добавляет дополнительный уровень защиты, помогая гарантировать, что лица, пытающиеся злоупотреблять аккаунтом Grok для нарушения закона или нашей политики, могут быть привлечены к ответственности», — сообщила администрация соцсети.

Кроме того, было объявлено, что платформа блокирует возможность для всех пользователей создавать изображения реальных людей в бикини, нижнем белье и подобной одежде через аккаунт Grok и в Grok in X в тех юрисдикциях, где это незаконно.

Ранее стало известно, что британское Управление связи (Ofcom) начало расследование по этому поводу. Также сообщается, что на этой неделе в Великобритании вступит в силу закон, согласно которому создание интимных дипфейк-изображений без согласия пользователей будет считаться уголовным преступлением.