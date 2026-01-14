Британия прижала X: соцсеть изменила политику из-за сексуальных дипфейков от Grok

Британский премьер-министр Кир Стармер (Keir Starmer) заявил, что социальная сеть X «принимает меры для обеспечения полного соблюдения британского законодательства» в отношении дипфейков сексуального характера, созданных с помощью её ИИ-бота Grok. Соцсеть была вынуждена изменить свою политику после резкой критики со стороны Стармера и начатого британским Управлением связи расследования.

Ранее Стармер потребовал, чтобы соцсеть X «взяла под контроль» поток созданных с помощью ИИ фотографий частично одетых женщин и детей на платформе, назвав этот контент «позорным» и «отвратительным» и пригрозив принять жёсткие меры против платформы. «Это незаконно. Мы не собираемся это терпеть. Я попросил рассмотреть все варианты. Это отвратительно. X должна взять себя в руки и удалить этот материал. Мы примем меры, потому что это просто недопустимо», — добавил он.

Изображения, созданные с помощью Grok и широко распространённые на платформе X, вызвали резкую негативную реакцию. Женщины, чьи изображения были подвергнуты цифровой обработке с помощью этого инструмента, заявили, что это было «унизительно» и «бесчеловечно».

12 января британское Управление связи (Office of Communications, Ofcom) начало официальное расследование с целью определить, нарушают ли созданные в соцсети X с помощью чат-бота Grok AI дипфейки сексуального характера законы Великобритании.

Представитель соцсети X ранее заявил, что платформа принимает меры против незаконного контента, включая материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми, путём его удаления, постоянной блокировки аккаунтов и сотрудничества с местными органами власти и правоохранительными органами по мере необходимости.

Сегодня Стармер проинформировал Палату представителей о том, что он получил информацию о принимаемых X мерах для обеспечения полного соблюдения законодательства Великобритании. «Если это так, то это приветствуется, но мы не собираемся отступать, и они должны действовать. Мы примем необходимые меры. Мы укрепим существующие законы и подготовим законодательство, если потребуется пойти дальше, и Ofcom продолжит своё независимое расследование», — заявил он.