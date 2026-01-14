Сегодня 14 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Британия прижала X: соцсеть изменила пол...
реклама
Новости Software

Британия прижала X: соцсеть изменила политику из-за сексуальных дипфейков от Grok

Британский премьер-министр Кир Стармер (Keir Starmer) заявил, что социальная сеть X «принимает меры для обеспечения полного соблюдения британского законодательства» в отношении дипфейков сексуального характера, созданных с помощью её ИИ-бота Grok. Соцсеть была вынуждена изменить свою политику после резкой критики со стороны Стармера и начатого британским Управлением связи расследования.

Источник изображения: xAI

Источник изображения: xAI

Ранее Стармер потребовал, чтобы соцсеть X «взяла под контроль» поток созданных с помощью ИИ фотографий частично одетых женщин и детей на платформе, назвав этот контент «позорным» и «отвратительным» и пригрозив принять жёсткие меры против платформы. «Это незаконно. Мы не собираемся это терпеть. Я попросил рассмотреть все варианты. Это отвратительно. X должна взять себя в руки и удалить этот материал. Мы примем меры, потому что это просто недопустимо», — добавил он.

Изображения, созданные с помощью Grok и широко распространённые на платформе X, вызвали резкую негативную реакцию. Женщины, чьи изображения были подвергнуты цифровой обработке с помощью этого инструмента, заявили, что это было «унизительно» и «бесчеловечно».

12 января британское Управление связи (Office of Communications, Ofcom) начало официальное расследование с целью определить, нарушают ли созданные в соцсети X с помощью чат-бота Grok AI дипфейки сексуального характера законы Великобритании.

Представитель соцсети X ранее заявил, что платформа принимает меры против незаконного контента, включая материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми, путём его удаления, постоянной блокировки аккаунтов и сотрудничества с местными органами власти и правоохранительными органами по мере необходимости.

Сегодня Стармер проинформировал Палату представителей о том, что он получил информацию о принимаемых X мерах для обеспечения полного соблюдения законодательства Великобритании. «Если это так, то это приветствуется, но мы не собираемся отступать, и они должны действовать. Мы примем необходимые меры. Мы укрепим существующие законы и подготовим законодательство, если потребуется пойти дальше, и Ofcom продолжит своё независимое расследование», — заявил он.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Великобритания запустила расследование по поводу «отвратительных» порнографических дипфейков от Grok в соцсети X
После наплыва обнаженки Grok отключил генерацию изображений для большинства пользователей
Регуляторы накинулись на Grok, когда он научился «раздевать» людей до белья
Учёные решили одну из главных проблем ИИ-моделей — создан первый ИИ с «бесконечной» памятью
DeepSeek научилась тренировать языковые ИИ-модели без оглядки на ограничения по скорости памяти
ИИ-модели начали изучать как живые организмы — математика справляется всё хуже
Теги: grok, twitter, порнография, дипфейки, законодательство, великобритания
grok, twitter, порнография, дипфейки, законодательство, великобритания
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.