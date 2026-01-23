Apple обвинила Еврокомиссию в придирках, затягивании процессов и слишком больших штрафах

Европейские власти в последние годы приложили немало усилий, чтобы ослабить монопольное положение американских компаний технологического сектора на региональном рынке, Apple не стала исключением. Последняя при этом считает, что европейские регуляторы излишне придираются к её практике ведения бизнеса, назначая несправедливые и неоправданно большие штрафы.

Очередным поводом для взаимных претензий стало предстоящее закрытие альтернативного магазина приложений Setapp, который должен был предоставлять европейским пользователям продукции Apple возможность устанавливать необходимые программы в обход фирменного App Store. В следующем месяце Setapp намеревается прекратить работу, мотивируя такое решение «постоянно меняющимся условиями ведения бизнеса, которые не соответствуют текущей бизнес-модели платформы».

Европейские регуляторы собираются призвать к ответу Apple за якобы умышленное ущемление интересов Setapp. Два года назад Закон о цифровых рынках ЕС создал предпосылки для появления в регионе альтернативных магазинов приложений для пользователей устройств Apple. При этом последняя оставила за собой право назначать условия комиссионных отчислений в свой адрес при покупке приложений и услуг через сторонние площадки.

Сейчас они должны платить Apple по 50 евроцентов за каждую установку свыше миллиона раз в соответствующем магазине приложений. В прошлом году компания заявила, что собирается перейти на комиссию в размере 5 % выручки, и такая модель выглядела более гуманной для разработчиков. Переход на новую схему не состоялся, и теперь европейские регуляторы намерены обвинить Apple в том, что тем самым она препятствует работе сторонних магазинов приложений. Компания готова возразить, что внедрению изменений препятствовала сама Еврокомиссия. Американский техногигант ещё в октябре подал соответствующую заявку на согласование, но до сих пор не получил ответа. По мнению Apple, затягивая процедуры таким образом, Еврокомиссия притесняет американскую компанию различными расследованиями и обременительными штрафами.

Позиция Apple также заключается в том, что в ЕС просто нет спроса на альтернативные магазины приложений для iOS, а пресловутый Setapp закрывается вовсе не из-за действий Apple. Тем более, что давно воюющая с Apple компания Epic Games использует для распространения своих игр именно альтернативный магазин приложений и сторонние платёжные системы.