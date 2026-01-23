Китайские спутники и мусор выматывают аппараты Starlink на орбите, пожаловалась властям SpaceX

Согласно отчёту, представленному SpaceX 31 декабря 2025 года в Федеральную комиссию по связи США (FCC), в период с 1 июня по 30 ноября 2025 года спутники Starlink выполнили 148 696 манёвров по предотвращению столкновений в космосе. Каждый манёвр — это расход топлива и ресурсов на связь и координацию. Истощение любой составляющей чревато катастрофой вплоть до закрытия орбитальных миссий на десятилетия для всего человечества.

Сегодня на орбите около 10 000 активных спутников сети Starlink. Каждый из них рассчитан на работу в течение 5 лет, после чего они сводятся с орбиты и сгорают в атмосфере Земли. Считается, что 2/3 аппаратов на орбите — это спутники компании SpaceX. Это сложно не назвать монополией.

В США или в Европе для SpaceX нет конкурентов и они просто так вряд ли появятся в том же масштабе, который смогла освоить компания Илона Маска. Его работу могут ограничить только федеральные власти. Возможно, так когда-нибудь произойдёт, например, как это в своё время случилось с телефонным монополистом в США компанией AT&T. Скорее всего, главным конкурентом Starlink станет одна из спутниковых группировок Китая или коалиция из таких. За примерами далеко ходить не надо. Одновременно с докладом SpaceX в FCC китайские компании подали заявку в Международный союз электросвязи на размещение в космосе около 200 000 спутников.

И Китай, и SpaceX обвиняют друг друга в безответственности и в создании угроз на орбите. Ранее Китай заявил в ООН о вынужденных манёврах по уклонению его орбитальной станции, которой угрожал один из спутников Starlink. Копания SpaceX, в свою очередь, заявила о пролёте китайского спутника в недопустимой близости — на удалении менее 200 м — от своего спутника. В целом, согласно поданному в FCC отчету, из 20 крупнейших отдельных космических объектов, на которые спутники Starlink вынуждены были реагировать манёвром, на семь китайских объектов пришлось 3732 манёвра уклонения.

Крупнейшим «нарушителем спокойствия» спутников сети Starlink был спутник Honghu-2 компании Hongqing Technology, из-за которого пришлось совершить 1143 таких манёвра. Этот экспериментальный спутник был запущен на борту ракеты-носителя Zhuque 2 Y-3 компании LandSpace в декабре 2023 года. На другой спутник — Yunyao-1, запущенный в январе 2025 года в составе спутниковой интернет-группировки Yunyao Aerospace, пришёлся 431 манёвр.

Ещё 1748 манёвра спутникам Starlink пришлось совершить из-за четырёх отдельных фрагментов космического мусора, оставшихся после запуска государственной ракеты «Чанчжэн-6A» в ноябре 2022 года, в то время как на долю обломков, оставшихся после испытания китайской противоспутниковой ракеты в 2007 году, пришлось еще 410 манёвров уклонения.

Среди объектов, которые чаще всего вызывали манёвры, на долю которых пришлось чуть более 7 % от их общего числа за этот период, были пять спутников американского происхождения и фрагменты космического мусора, на которые пришлось 2371 перемещений, плюс четыре аргентинских спутника, которые в настоящее время эксплуатируются американской компанией, что также привело к более чем 2000 манёврам.

Также SpaceX жалуется, что в ряде случаев китайские и российское космические агентства не предоставляют точные данные для расчёта орбит их аппаратов, что делает невозможным заблаговременную координацию орбит. Поскольку ни одна из сторон не будет снижать темпы развёртывания на низкой околоземной орбите спутников навигации и связи, необходимость в координации станет жизненно важной. В космосе и без того хватает проблем, начиная от капризов космической погоды и заканчивая банальной неисправностью на борту спутников, что повышает риск каскадного разрушения космических аппаратов и засорения орбит на десятилетия.