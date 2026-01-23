Сегодня 23 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Китайские спутники и мусор выматывают ап...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайские спутники и мусор выматывают аппараты Starlink на орбите, пожаловалась властям SpaceX

Согласно отчёту, представленному SpaceX 31 декабря 2025 года в Федеральную комиссию по связи США (FCC), в период с 1 июня по 30 ноября 2025 года спутники Starlink выполнили 148 696 манёвров по предотвращению столкновений в космосе. Каждый манёвр — это расход топлива и ресурсов на связь и координацию. Истощение любой составляющей чревато катастрофой вплоть до закрытия орбитальных миссий на десятилетия для всего человечества.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT 5.2/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT 5.2/3DNews

Сегодня на орбите около 10 000 активных спутников сети Starlink. Каждый из них рассчитан на работу в течение 5 лет, после чего они сводятся с орбиты и сгорают в атмосфере Земли. Считается, что 2/3 аппаратов на орбите — это спутники компании SpaceX. Это сложно не назвать монополией.

В США или в Европе для SpaceX нет конкурентов и они просто так вряд ли появятся в том же масштабе, который смогла освоить компания Илона Маска. Его работу могут ограничить только федеральные власти. Возможно, так когда-нибудь произойдёт, например, как это в своё время случилось с телефонным монополистом в США компанией AT&T. Скорее всего, главным конкурентом Starlink станет одна из спутниковых группировок Китая или коалиция из таких. За примерами далеко ходить не надо. Одновременно с докладом SpaceX в FCC китайские компании подали заявку в Международный союз электросвязи на размещение в космосе около 200 000 спутников.

И Китай, и SpaceX обвиняют друг друга в безответственности и в создании угроз на орбите. Ранее Китай заявил в ООН о вынужденных манёврах по уклонению его орбитальной станции, которой угрожал один из спутников Starlink. Копания SpaceX, в свою очередь, заявила о пролёте китайского спутника в недопустимой близости — на удалении менее 200 м — от своего спутника. В целом, согласно поданному в FCC отчету, из 20 крупнейших отдельных космических объектов, на которые спутники Starlink вынуждены были реагировать манёвром, на семь китайских объектов пришлось 3732 манёвра уклонения.

Крупнейшим «нарушителем спокойствия» спутников сети Starlink был спутник Honghu-2 компании Hongqing Technology, из-за которого пришлось совершить 1143 таких манёвра. Этот экспериментальный спутник был запущен на борту ракеты-носителя Zhuque 2 Y-3 компании LandSpace в декабре 2023 года. На другой спутник — Yunyao-1, запущенный в январе 2025 года в составе спутниковой интернет-группировки Yunyao Aerospace, пришёлся 431 манёвр.

Ещё 1748 манёвра спутникам Starlink пришлось совершить из-за четырёх отдельных фрагментов космического мусора, оставшихся после запуска государственной ракеты «Чанчжэн-6A» в ноябре 2022 года, в то время как на долю обломков, оставшихся после испытания китайской противоспутниковой ракеты в 2007 году, пришлось еще 410 манёвров уклонения.

Среди объектов, которые чаще всего вызывали манёвры, на долю которых пришлось чуть более 7 % от их общего числа за этот период, были пять спутников американского происхождения и фрагменты космического мусора, на которые пришлось 2371 перемещений, плюс четыре аргентинских спутника, которые в настоящее время эксплуатируются американской компанией, что также привело к более чем 2000 манёврам.

Также SpaceX жалуется, что в ряде случаев китайские и российское космические агентства не предоставляют точные данные для расчёта орбит их аппаратов, что делает невозможным заблаговременную координацию орбит. Поскольку ни одна из сторон не будет снижать темпы развёртывания на низкой околоземной орбите спутников навигации и связи, необходимость в координации станет жизненно важной. В космосе и без того хватает проблем, начиная от капризов космической погоды и заканчивая банальной неисправностью на борту спутников, что повышает риск каскадного разрушения космических аппаратов и засорения орбит на десятилетия.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китай собрался заполнить орбиту 200 000 интернет-спутников — чтобы переплюнуть Starlink
SpaceX разрешили увеличить число спутников Starlink до 19 400, а также опустить их пониже
В шаге от катастрофы — китайский спутник пронёсся всего в 200 метрах от спутника Starlink
Intel жертвует рынком ПК ради серверов — дефицит Core пока никуда не денется, но Nova Lake придут по плану
Apple всего за пять лет почти догнала AMD по доле процессоров для ноутбуков
Blue Origin в 17-й раз свозила туристов в космос — невысоко, ненадолго и с заменой
Теги: starlink, spacex, запуск ракеты, космический мусор
starlink, spacex, запуск ракеты, космический мусор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.