Asus начала расследование поломок Ryzen 9000X3D на её материнских платах

Компания Asus отреагировала на сообщения о проблемах в работе процессоров Ryzen 9000X3D на её материнских платах, опубликовав официальное заявление. На прошлой неделе сообщалось о пяти таких случаях, связанных с процессорами Ryzen 7 9800X3D. И, в отличие от большинства более ранних аналогичных сообщений, в этих случаях фигурировали не материнские платы ASRock, а платы Asus.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

В опубликованном сегодня заявлении Asus говорит, что ведёт расследование. Компания не опровергает сообщения о проблемах в работе процессоров Ryzen 7 9800X3D на её материнских платах, но и не подтверждает их первопричину.

Источник изображения: Asus

Источник изображения: Asus

Asus говорит, что её команды инженеров проводят профилактические проверки совместимости и производительности. Кроме того, компания работает с AMD над подтверждением сообщений о проблемах на её платах. Тайваньский производитель материнских плат добавляет, что работает над поиском оперативного решения и обеспечением стабильности и качества.

Asus рекомендует владельцам её плат на чипсетах AMD 800-й серии обновить BIOS до последней версии с помощью утилиты Asus EZ Flash или физической кнопки BIOS Flashback. Она также рекомендует пользователям обратится к официальному разделу часто задаваемых вопросов (FAQ) с инструкциями на её сайте. Помимо этого, Asus призывает пострадавших пользователей обратиться в её службу поддержки за прямой помощью.

