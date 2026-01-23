Vimeo уволила большую часть персонала после поглощения компанией Bending Spoons

После приобретения Vimeo американской компанией Bending Spoons за $1,38 млрд видеохостинг сократил значительную часть своих сотрудников, сообщает ресурс The Verge. Точное количество уволенных не известно, но по словам бывшего вице-президента Vimeo по брендингу Дэйва Брауна (Dave Brown), процесс затронул «значительную часть компании».

Его слова подтверждают в интернет-публикациях другие бывшие сотрудники видеохостинга. По словам одного видеоинженера, в компании были уволены «почти все» сотрудники, «включая всю видеокоманду». Другой программист сообщил, что его уволили вместе с «огромной частью компании».

На этой неделе израильское издание CTech сообщило, что Vimeo увольняет большую часть персонала в стране. Как отмечает The Verge, это уже вторая волна сокращений у видеохостинга менее чем за шесть месяцев. До этого в сентябре было уволено 10 % персонала компании, что произошло за неделю до того, как Bending Spoons объявила о намерении её купить.

В связи со значительными сокращениями появились опасения, что это может отразиться на контенте, размещаемом на платформе, например, на комедийных шоу производства Dropout.

The Verge сообщил, что для Bending Spoons это обычная практика в случае поглощения компаний. Увольнения были зафиксированы во многих компаниях, которые Bending Spoons приобрела в своё время, включая WeTransfer, Filmic и Evernote.