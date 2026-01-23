Сегодня 23 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Intel представила стеклянную подложку дл...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel представила стеклянную подложку для сложных чипов будущего с EMIB

Intel представила на выставке NEPCON Japan 2026 новую технологию стеклянных подложек, которая поможет в производстве чипов для ускорителей искусственного интеллекта и сферы высокопроизводительных вычислений.

Источник изображения: x.com/semivision_tw

Источник изображения: x.com/semivision_tw

Подложки размером 78 × 77 мм достаточно для всего корпуса чипа — она способна разместить примерно вдвое больший размер фотошаблона по сравнению с кремнием — около 1716 мм² для логики и памяти. Это первая стеклянная подложка в конфигурации 10-2-10 с поддержкой технологии многочиповых модулей Intel EMIB. На верхней части размещаются десять RDL-слоёв интерпозера для перераспределения сигналов от кристалла.

Основу подложки составляют два слоя, и изготавливается она из материала класса 800 мкм (0,8 мм), который может включать внутренние металлические слои для схем со сквозными отверстиями в стекле (TGV), пластин питания или заземления. Последнее число «10» обозначает количество слоёв на нижней стороне — зеркальное отражение верхних для подключения к плате. Этот слой также служит для того, чтобы упорядочить множество проводов на кристалле.

Ещё одно достоинство подложки Intel 10-2-10 — шаг контактной площадки составляет всего 45 мкм. Наконец, встроены два моста EMIB для многочиповой модульной упаковки — то есть можно устанавливать на подложку несколько чипов небольшого размера и соединять их по EMIB. Intel также нашла некое решение, позволяющее избежать проблемы SeWaRe — растрескивания стекла при производстве.

Стеклянные подложки отличаются повышенной сложностью в производстве по сравнению с органическими, поэтому разработкой данной технологии занимается относительно небольшое число компаний. Среди сильных сторон, однако, перечисляются термостойкость, предотвращение деформации и улучшенная электрическая изоляция — задержки сигнала и помехи в плотно связанных областях снижаются, а плотность межсоединений возрастает.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel упускает миллиарды из-за дефицита процессоров и производственных проблем — акции рухнули на 11 %
Акции Intel подорожали до четырёхлетнего максимума ещё до публикации квартального отчёта
Intel переманила «крёстного отца» экзафлопсного суперкомпьютера Frontier
Intel жертвует рынком ПК ради серверов — дефицит Core пока никуда не денется, но Nova Lake придут по плану
Илон Маск снова пообещал завалить США роботакси Tesla — уже к концу года
В Samsung назвали фейком информацию о скачке отпускных цен на память на 80 %
Теги: intel, подложки, стекло
intel, подложки, стекло
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.