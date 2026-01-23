Сегодня 23 января 2026
Рекламы в результатах поиска Apple App Store скоро станет больше

Магазины приложений открывают хорошие возможности для рекламной интеграции, поскольку пользователи нередко осуществляют поиск программных решений, не ориентируясь заранее на какой-либо конкретный продукт. С марта Apple расширит демонстрацию рекламы в результатах поиска фирменного магазина приложений App Store.

Источник изображения: Unsplash, Francesco Liotti

О намерениях сделать это сообщалось ещё в конце прошлого года. До сих пор рекламные объявления в результатах поиска App Store занимали строго определённую позицию в верхней части выдачи, но теперь они будут перемежаться с результатами поиска, расположенными ниже. Нововведение начнёт распространяться с третьего марта в Великобритании и Японии, а до конца месяца будет внедрено во всех регионах присутствия фирменного магазина приложений Apple.

С точки зрения номенклатуры устройств и версий операционной системы, новшество появится на всех iPhone под управлением iOS 16.2 и более свежих версий, а также iPad под управлением iPadOS 26.2 и более свежих версий. Конкретная позиция рекламного объявления в результатах поиска будет определяться алгоритмами Apple автоматически, на неё никак не сможет повлиять сам рекламодатель. Пользователь будет видеть рекламу ещё до ввода поискового запроса на вкладке Today, а также в списке предлагаемых приложений. Эксперты предполагают, что реклама в этой сфере приносит Apple несколько миллиардов долларов США выручки ежегодно, и соответствующие суммы продолжают расти.

