Сегодня 23 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации Первые спутники «российского Starlink» н...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Первые спутники «российского Starlink» не успели запустить в прошлом году — теперь обещают в текущем

В прошлом году вывод на орбиту Земли первых 16 низкоорбитальных спутников широкополосного доступа в интернет компании «Бюро 1440» (входит в состав «ИКС Холдинга») не состоялся и был перенесён на 2026 год. Теперь же стало известно, что запуск космических аппаратов мог не состояться из-за того, что не удалось своевременно произвести нужное количество спутников.

Источник изображения: Svetogor Maliugin / Unsplash

Источник изображения: Svetogor Maliugin / Unsplash

В декабре прошлого года заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко на заседании общественного совета при ведомстве сообщил, что «Бюро 1440» в прошлом году выпустило 16 спутников. О причинах переноса запуска телекоммуникационных аппаратов сказано не было. «Мы двигаемся в соответствии с целевыми сроками проекта. Информацию об этапах развёртывания группировки мы будем предоставлять по мере их прохождения, однако точные даты запусков и остальная чувствительная информация не подлежат разглашению», — прокомментировали данный вопрос в «Бюро 1440».

Напомним, проект по созданию российской группировки интернет-спутников для предоставления услуг ШПД финансируется в рамках нацпроекта «Экономика данных». На эти цели планируется направить 102,8 млрд рублей из федерального бюджета и 329 млрд рублей собственных средств компании до 2030 года. В настоящее время на орбиту выведено всего шесть спутников «Бюро 1440», которые были запущены в ходе реализации двух экспериментальных миссий.

В соответствии с паспортом федерального проекта «Инфраструктура доступа в интернет» нацпроекта «Экономика данных», в прошлом году в космос должны были запустить 16 спутников. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов ранее также заявлял, что запуск первых серийных аппаратов «Бюро 1440» должен быть проведён до конца года. Данные паспорта федерального проекта указывают на то, что к концу нынешнего года на орбиту должно быть выведено уже 156 спутников, в 2027 году — 292 аппарата, а в 2028 году — 318 спутников. Для формирования спутниковой группировки планируется осуществить 24 космических пуска до 2030 года.

Акционер «КАИ Интернет» Сергей Пехтерев считает, что реализовать данный проект в установленные сроки достаточно сложно. «Проект требует и больших средств, и человеческих ресурсов, а также решения большого количества проблем», — добавил он. Отмечается, что коммерческий успех проекта будет зависеть от цены абонентских терминалов. С учётом ограниченности российского рынка речь идёт о примерно 200 тыс. терминалов. Ранее СМИ писали, что цена абонентского терминала для физлиц составит 50 тыс. рублей с тарифом за связь стоимостью 8 тыс. рублей в месяц. Для корпоративных клиентов стоимость терминала может составить 250 тыс. рублей, а стоимость тарифа — 55 тыс. рублей в месяц.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В 2025 году хакеры на 310 % чаще атаковали российские игровые сервисы, и дальше будет только хуже
Россияне оспорили отказ суда рассматривать иск о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp
Роскомнадзор разогнал блокировки VPN в России — спрос тоже резко подскочил
Asus анонсировала игровой роутер ROG Strix GS-BE7200 с Wi-Fi 7 и футуристическим дизайном
Минцифры пообещало, что 5G заработает в России уже в этом году — но главная проблема так и не решена
Евросоюз с новыми силами возьмётся за исключение китайского оборудования из критически важной инфраструктуры
Теги: спутниковый интернет, бюро 1440, россия
спутниковый интернет, бюро 1440, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.