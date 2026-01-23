Первые спутники «российского Starlink» не успели запустить в прошлом году — теперь обещают в текущем

В прошлом году вывод на орбиту Земли первых 16 низкоорбитальных спутников широкополосного доступа в интернет компании «Бюро 1440» (входит в состав «ИКС Холдинга») не состоялся и был перенесён на 2026 год. Теперь же стало известно, что запуск космических аппаратов мог не состояться из-за того, что не удалось своевременно произвести нужное количество спутников.

В декабре прошлого года заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко на заседании общественного совета при ведомстве сообщил, что «Бюро 1440» в прошлом году выпустило 16 спутников. О причинах переноса запуска телекоммуникационных аппаратов сказано не было. «Мы двигаемся в соответствии с целевыми сроками проекта. Информацию об этапах развёртывания группировки мы будем предоставлять по мере их прохождения, однако точные даты запусков и остальная чувствительная информация не подлежат разглашению», — прокомментировали данный вопрос в «Бюро 1440».

Напомним, проект по созданию российской группировки интернет-спутников для предоставления услуг ШПД финансируется в рамках нацпроекта «Экономика данных». На эти цели планируется направить 102,8 млрд рублей из федерального бюджета и 329 млрд рублей собственных средств компании до 2030 года. В настоящее время на орбиту выведено всего шесть спутников «Бюро 1440», которые были запущены в ходе реализации двух экспериментальных миссий.

В соответствии с паспортом федерального проекта «Инфраструктура доступа в интернет» нацпроекта «Экономика данных», в прошлом году в космос должны были запустить 16 спутников. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов ранее также заявлял, что запуск первых серийных аппаратов «Бюро 1440» должен быть проведён до конца года. Данные паспорта федерального проекта указывают на то, что к концу нынешнего года на орбиту должно быть выведено уже 156 спутников, в 2027 году — 292 аппарата, а в 2028 году — 318 спутников. Для формирования спутниковой группировки планируется осуществить 24 космических пуска до 2030 года.

Акционер «КАИ Интернет» Сергей Пехтерев считает, что реализовать данный проект в установленные сроки достаточно сложно. «Проект требует и больших средств, и человеческих ресурсов, а также решения большого количества проблем», — добавил он. Отмечается, что коммерческий успех проекта будет зависеть от цены абонентских терминалов. С учётом ограниченности российского рынка речь идёт о примерно 200 тыс. терминалов. Ранее СМИ писали, что цена абонентского терминала для физлиц составит 50 тыс. рублей с тарифом за связь стоимостью 8 тыс. рублей в месяц. Для корпоративных клиентов стоимость терминала может составить 250 тыс. рублей, а стоимость тарифа — 55 тыс. рублей в месяц.