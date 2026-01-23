Напряжённый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода хоррор-шутера Crisol: Theater of Idols — кровавой смеси BioShock и Resident Evil

Издательство Blumhouse Games и разработчики из испанской Vermila Studios анонсировали точную дату выхода своего приключенческого хоррор-шутера от первого лица Crisol: Theater of Idols.

Напомним, Crisol: Theater of Idols была официально представлена позапрошлым летом. Релиз планировался на протяжении 2025 года, однако производство затянулось. Ждать, впрочем, осталось уже совсем недолго.

Как стало известно, Crisol: Theater of Idols поступит в продажу 10 февраля 2026 года для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался напряжённым геймплейным трейлером.

События Crisol: Theater of Idols развернутся в кошмарной версии Испании — зловещем мире Гиспании, сотканном из смеси исторических событий, народных поверий и религиозных мотивов.

Игрокам достанется роль солдата по имени Габриэль, который умеет превращать собственную кровь в смертоносное оружие. На острове Торментоса герою необходимо выполнить миссию, возложенную на него Богом Солнца.

Помимо использования крови в качестве оружия, основной геймплейной особенностью Crisol: Theater of Idols станет Долорес — неубиваемый механический матриарх с человеческим лицом, который будет повсюду преследовать Габриэля.

Обещают напряжённое приключение, мрачный сюжет, стирающий границы между сном и явью, сложные головоломки (для их решения тоже пригодится кровь) и текстовый перевод на русский. В Steam доступна демоверсия.