«Без Epic Publishing никакой Alan Wake 2 бы не было»: Remedy встала на защиту сделки с Epic Games

Из-за финансирования со стороны Epic Games психологический хоррор Alan Wake 2 от финской студии Remedy Entertainment обошёл стороной цифровой магазин Steam, но альтернатива была бы ещё хуже.

Источник изображения: X (America18731911)

Глава издательского отдела Larian Studios Майкл Даус (Michael Douse) на днях посчитал нужным прокомментировать высказывание гендиректора Epic Games Тима Суини (Tim Sweeney) о конкуренции Epic Games Store и Steam.

«Epic и Steam соревнуются за каждого потребителя и каждую покупку. В некоторых сделках побеждает Epic, в большинстве — Steam. Но благодаря широте опций и более выгодным условиям в каждой сделке побеждают геймеры и разработчики», — заявил Суини.

Источник изображения: Remedy Entertainment

По мнению Дауса, «эти альтруистические заявления» Суини звучат неубедительно, так как в долгосрочной перспективе решение Epic Games не выпускать Alan Wake 2 в Steam сыграло против Remedy.

«Эти альтруистические заявления в поддержку разработчиков неуместны на фоне угодившей в финансовый кризис Remedy, которая лишилась потенциально сотен миллионов выручки из-за невозможности продавать AW2 в Steam», — считает Даус.

Источник изображения: X (Remedy Entertainment)

Заявления Дауса привлекли внимание Remedy: «Без Epic Publishing никакой Alan Wake 2 бы не было. Издательская сделка с Epic была очень справедливой для Remedy. <...> Epic Games была и остаётся отличным партнёром для нас. Со Steam или без».

Alan Wake 2 вышла 27 октября 2023 года на PC (Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Несмотря на высокие оценки критиков и геймеров, приносить прибыль Remedy игра начала лишь к концу 2024-го, когда продажи достигли 2 млн копий.

Теги: alan wake 2, remedy entertainment, epic publishing, steam
