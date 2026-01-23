«Без Epic Publishing никакой Alan Wake 2 бы не было»: Remedy встала на защиту сделки с Epic Games

Из-за финансирования со стороны Epic Games психологический хоррор Alan Wake 2 от финской студии Remedy Entertainment обошёл стороной цифровой магазин Steam, но альтернатива была бы ещё хуже.

Глава издательского отдела Larian Studios Майкл Даус (Michael Douse) на днях посчитал нужным прокомментировать высказывание гендиректора Epic Games Тима Суини (Tim Sweeney) о конкуренции Epic Games Store и Steam.

«Epic и Steam соревнуются за каждого потребителя и каждую покупку. В некоторых сделках побеждает Epic, в большинстве — Steam. Но благодаря широте опций и более выгодным условиям в каждой сделке побеждают геймеры и разработчики», — заявил Суини.

По мнению Дауса, «эти альтруистические заявления» Суини звучат неубедительно, так как в долгосрочной перспективе решение Epic Games не выпускать Alan Wake 2 в Steam сыграло против Remedy.

«Эти альтруистические заявления в поддержку разработчиков неуместны на фоне угодившей в финансовый кризис Remedy, которая лишилась потенциально сотен миллионов выручки из-за невозможности продавать AW2 в Steam», — считает Даус.

Заявления Дауса привлекли внимание Remedy: «Без Epic Publishing никакой Alan Wake 2 бы не было. Издательская сделка с Epic была очень справедливой для Remedy. <...> Epic Games была и остаётся отличным партнёром для нас. Со Steam или без».

Alan Wake 2 вышла 27 октября 2023 года на PC (Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Несмотря на высокие оценки критиков и геймеров, приносить прибыль Remedy игра начала лишь к концу 2024-го, когда продажи достигли 2 млн копий.