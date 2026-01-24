Сегодня 24 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android В «Google Фото» появилась эксперименталь...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В «Google Фото» появилась экспериментальная функция создания ИИ-мемов из фотографий пользователей

В приложении «Google Фото» появилась новая функция под названием Me Meme, которая использует генеративный искусственный интеллект (ИИ) для превращения личных фотографий пользователя в мемы. Инструмент, позволяющий создавать персонализированные изображения, появился в Android и iOS.

Источник изображения: Farhat Altaf/Unsplash

Источник изображения: Farhat Altaf/Unsplash

Процесс создания мема построен на простой схеме. Сначала пользователю предлагается выбрать один из предустановленных шаблонов или загрузить собственную картинку в качестве образца. Затем система запрашивает фотографию, на которой должно быть отчётливо видно лицо. Согласно подсказкам в интерфейсе, лучше всего подходят хорошо освещённые портретные снимки и селфи. Как отмечает 9to5Google, перед финальной генерацией у пользователя есть возможность отредактировать свой запрос.

Готовый мем можно сохранить в библиотеку устройства, пересоздать заново или сразу отправить через меню «Поделиться». Также предусмотрена возможность отправить отзыв разработчикам и сравнить полученный результат с оригинальной фотографией.

Похожие манипуляции с изображениями можно выполнять и через приложение Gemini, однако сервис «Google Фото» стремится предоставить более структурированный и понятный интерфейс. Me Meme дополнила список инструментов раздела «Создать», где уже присутствуют такие функции, как «Создание с помощью ИИ» (Create with AI), «Преобразование фото в видео» (Photo to video), «Ремикс» (Remix), создание коллажей, видео-нарезок, кинематографических фото и анимаций.

Сообщается, что на данный момент нововведение распространяется среди пользователей в США в качестве экспериментальной функции. Сами журналисты 9to5Google отметили, что на проверенных ими устройствах опция пока не отображается, а компания Google не предоставила иных официальных подробностей релиза.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ обманул сам себя: ChatGPT, Gemini и Grok провалили тест на распознавание видео от Sora
В Google DeepMind удивились спешке OpenAI с внедрением рекламы в ChatGPT
ИИ-поиск Google узнает о планах и вкусах пользователя из Gmail и «Фото» — но от этого можно будет отказаться
Суд усомнился в искренности Epic Games: за антимонопольным делом вскрылась тайная сделка с Google на $800 млн
Рекламы в результатах поиска Apple App Store скоро станет больше
Apple обвинила Еврокомиссию в придирках, затягивании процессов и слишком больших штрафах
Теги: google photos, ии, мемы
google photos, ии, мемы
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.