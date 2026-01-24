В «Google Фото» появилась экспериментальная функция создания ИИ-мемов из фотографий пользователей

В приложении «Google Фото» появилась новая функция под названием Me Meme, которая использует генеративный искусственный интеллект (ИИ) для превращения личных фотографий пользователя в мемы. Инструмент, позволяющий создавать персонализированные изображения, появился в Android и iOS.

Процесс создания мема построен на простой схеме. Сначала пользователю предлагается выбрать один из предустановленных шаблонов или загрузить собственную картинку в качестве образца. Затем система запрашивает фотографию, на которой должно быть отчётливо видно лицо. Согласно подсказкам в интерфейсе, лучше всего подходят хорошо освещённые портретные снимки и селфи. Как отмечает 9to5Google, перед финальной генерацией у пользователя есть возможность отредактировать свой запрос.

Готовый мем можно сохранить в библиотеку устройства, пересоздать заново или сразу отправить через меню «Поделиться». Также предусмотрена возможность отправить отзыв разработчикам и сравнить полученный результат с оригинальной фотографией.

Похожие манипуляции с изображениями можно выполнять и через приложение Gemini, однако сервис «Google Фото» стремится предоставить более структурированный и понятный интерфейс. Me Meme дополнила список инструментов раздела «Создать», где уже присутствуют такие функции, как «Создание с помощью ИИ» (Create with AI), «Преобразование фото в видео» (Photo to video), «Ремикс» (Remix), создание коллажей, видео-нарезок, кинематографических фото и анимаций.

Сообщается, что на данный момент нововведение распространяется среди пользователей в США в качестве экспериментальной функции. Сами журналисты 9to5Google отметили, что на проверенных ими устройствах опция пока не отображается, а компания Google не предоставила иных официальных подробностей релиза.