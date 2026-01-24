Сегодня 24 января 2026
Проблемное январское обновление Windows 11 отказывается удаляться — два способа вернуть систему в норму

Пользователи Windows 11, пытающиеся избавиться от проблемного обновления KB5074109, столкнулись с новой неполадкой: сам процесс удаления завершается с ошибкой 0x800f0905. Портал Windows Central опубликовал пошаговые инструкции, как можно устранить проблему и вернуть возможность отката обновления.

Источник изображения: Windows.com

Напомним, что январское обновление безопасности 2026 года (KB5074109) для Windows 11 вызвало множество проблем — от снижения производительности до неработающих функций. Microsoft даже открыто призвала пользователей удалить это обновление. Однако некоторые владельцы ПК не смогли это сделать, поскольку столкнулись с ошибкой 0x800f0905 при попытке деинсталляции.

Пользователи, которые решили удалить обновление безопасности от января 2026 г. (KB5074109) (26200.7623) сталкиваются с ошибкой 0x800f0905, что обычно указывает на проблему со стеком обслуживания или хранилищем компонентов. Для устранения этой неполадки есть несколько способов. Однако одним из лучших вариантов является использование функции восстановления системы, чтобы отменить установку и вернуться к предыдущему рабочему состоянию ОС. В качестве альтернативы, хотя это и менее практично, можно попробовать переустановить обновление через «Центр обновления Windows», чтобы система сама исправила ошибки в компонентах, а затем снова запустить процедуру удаления.

Источник изображения здесь и ниже: Windows Central

Ниде представлено два способа устранения ошибки 0x800f0905. Предупредим, что хотя эти методы не приводят к очистке данных, рекомендуется создать полную резервную копию системы перед началом действий.

Первый вариант сработает только в том случае, если функция восстановления системы была ранее включена на компьютере, и была создана точка восстановления вручную или автоматически. Чтобы откатить и удалить обновление KB5074109 из Windows 11 с помощью функции восстановления системы, нужно выполнить следующие действия:

  1. Открыть меню «Пуск».
  2. В строке поиска ввести «Создание точки восстановления», откройте верхний результат и перейдите во вкладку «Защита системы».
  3. Во вкладке «Защита системы» нажать «Восстановить».
  4. В открывшемся окне выбрать нужную точку восстановления (до установки проблемного обновления KB5074109) и нажмите «Далее».
  5. Опционально можно выбрать «Поиск затрагиваемых программ». Это покажет, какие приложения будут удалены после этого процесса.
  6. Нажать «Далее» и дождаться завершения процесса.

После выполнения всех шагов система вернётся в рабочее состояние до установки обновления. Если в процессе использования функции восстановления системы были удалены какие-то приложения, их придётся переустановить вручную. Если данный метод восстановления системы сработал, то дальнейшим лучшим решением будет отключить функцию обновления Windows, хотя бы временно.

В качестве альтернативы можно выполнить восстановление системы, используя функцию «Исправить проблемы с помощью Центра обновления Windows». Эта опция переустановит операционную систему, сохранив при этом ваши приложения, файлы и настройки. После завершения переустановки подождите некоторое время, а затем попробуйте снова удалить неисправный пакет. Для восстановления установки Windows 11 и устранения ошибки 0x800f0905 выполните следующие действия:

  1. Открыть «Настройки» («Пуск» > в поиске «Настройки»).
  2. Выбрать вкладку «Система».
  3. В правой части окна выбрать «Восстановление».
  4. Выбрать «Переустановить сейчас» во вкладке «Устранение неполадок с помощь Центра обновления Windows».
  5. Установить флажок «Автоматически перезагруpзить компьютер через 15 минут после установки» и нажать «OK».

После выполнения этих шагов Windows 11 будет переустановлена в виде той же версии, которая была установлена на ПК, но теперь появится возможность удалить проблемное обновление.

Пока Microsoft не выпустит надлежащее исправление, эти обходные пути — лучший способ избавиться от KB5074109 без появления ошибки 0x800f0905.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: windows 11, microsoft, откат обновлений
