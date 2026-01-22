Сегодня 22 января 2026
У свежего обновления Windows 11 вскрылись новые баги — оно ломает спящий режим, Citrix Director и не только

Первое обязательное обновление Windows 11 в 2026 году вызвало сразу несколько проблем на разных компьютерах. Пользователи сообщают о проблемах в работе Outlook Classic, неполадках с файлом «desktop.ini», сбоях в работе спящего режима и сторонних программ удалённого доступа.

Источник изображения: windows.com

Источник изображения: windows.com

Обновление за номером KB5074109 для сборки Windows 11 26200.7623 или 26100.7623 может вызывать сразу несколько проблем в работе компьютера. Некоторые из них Microsoft уже признала — это касается, в частности, сбоев в работе Outlook Classic с учётными записями POP; компания выпустила исправления для двух уже известных проблем — в работе удалённого рабочего стола и механизма завершения работы на старых версиях системы. Microsoft также поставила пометку, что вопрос с проблемами при обработке файла «desktop.ini» находится в изучении.

Ещё одна проблема, на которую поступают массовые жалобы после обновления KB5074109, связана с классическим режимом сна S3, при котором компьютер сохраняет рабочую сессию в оперативной памяти и выключается для экономии энергии. С установкой последнего обязательного обновления режим S3 перестаёт конкретно функционировать: компьютер гасит экран, но продолжает работать и не выходит из этого состояния до полной перезагрузки. Проблема проявляется не у всех пользователей, но может возникать на любых редакциях системы — на профессиональной и домашней. В одном из случаев сбой перестаёт проявлять себя при отключении внешней веб-камеры от порта USB. Большинство современных компьютеров использует не S3, а более современный режим энергосбережения, поэтому многие пользователи могут не заметить неполадок.

Ещё одна проблема обновления Windows 11 KB5074109 — выход из строя программы удалённого рабочего стола Citrix Director. Она по-прежнему генерирует и загружает файл приглашения «.msrcincident», но когда Windows пытается его открыть, запуск приложения завершается с ошибкой и предупреждением, что файл «может быть повреждён». В качестве временного решения Citrix предлагает перейти на более новый метод HDX Screen Sharing. Проблема оказалась в уязвимости за номером CVE-2026-20824, связанной с обходом функций безопасности для программ удалённого доступа: Microsoft закрыла эту уязвимость, а вместе с ней сделала невозможной работу Citrix Director.

Наконец, поступают сообщения о зависании виртуальных машин в гипервизоре Hyper-V при попытке завершить их работу или перезагрузить после установки обновления. Известны случаи с зависанием виртуальных машин Windows Server 2019 на хосте также под управлением Server 2019.

Источник:

Теги: microsoft, windows
