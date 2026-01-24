Мошенники выманили у корейской прокуратуры биткоины, ранее изъятые у преступников

Прокуратура южнокорейского округа Кванджу сообщила о потере ранее изъятых биткоинов. Причиной инцидента предположительно оказалась фишинговая активность — сотрудники ведомства не смогли противостоять методам социальной инженерии.

Сотрудники прокуратуры округа Кванджу (Южная Корея) сообщили об утрате криптовалюты, изъятой правоохранительными органами в ходе расследования. Ведомству недавно стало известно об исчезновении значительного объёма биткоинов, которые были изъяты в связи с преступлением.

Работники прокуратуры, вероятно, стали жертвами фишинговой атаки, дало повод предположить внутреннее расследование — инцидент мог случиться во время хранения или обработки криптовалютных средств. По версии следствия, биткоины исчезли в середине минувшего года.

«В настоящее время мы расследуем обстоятельства исчезновения и местонахождение изъятых активов. Подтвердить конкретные детали мы не можем», — приводит канал Yonhap News TV заявление представителя прокуратуры.