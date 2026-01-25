Сегодня 25 января 2026
ASRock не будет предлагать поддержку про...
ASRock не будет предлагать поддержку процессоров Intel Bartlett Lake-S на своих платах с разъёмом LGA 1700

Процессоры Intel семейства Bartlett Lake-S, как ожидается, должны стать последними решениями этой марки для платформы LGA 1700, но применяться они должны только в сегменте встраиваемых систем и периферийных вычислений, а потому на розничном рынке открыто предлагаться не могут. ASRock уже заявила об отсутствии у неё планов по реализации поддержки Bartlett Lake-S для потребительских моделей материнских плат.

Источник изображения: ASRock

Источник изображения: ASRock

Как поясняет VideoCardz, один из пользователей Reddit обратился в службу технической поддержки ASRock с вопросом о возможности использования процессоров Intel семейства Bartlett Lake-S на материнской плате Z790I Lightning WiFi. Ответ представителей компании подтвердил узкую сферу применения процессоров данного семейства: промышленные ПК, информационные терминалы и встраиваемые решения. В целом, ASRock не планирует обеспечивать поддержку семейства процессоров Bartlett Lake-S на своей потребительской линейке материнских плат с разъёмом LGA 1700.

По своим характеристикам, насколько позволяют судить имеющиеся неофициальные данные, процессоры Bartlett Lake-S могли быть интересны энтузиастам тем, что либо предлагали от 10 до 12 производительных ядер, либо сочетали 8 производительных и до 16 экономичных в своих старших версиях. С учётом способности их тактовой частоты в турбо-режиме подниматься до 5,7 ГГц, подобное предложение могло бы заинтересовать некоторых владельцев потребительских плат с разъёмом LGA 1700. Практика использования серверных процессоров Intel в настольных системах получила распространение после того, как они начали в массовых количествах продаваться на вторичном рынке Китая по привлекательным ценам. В случае с процессорами Bartlett Lake-S велик соблазн попробовать установить их в уже имеющиеся материнские платы с разъёмом LGA 1700, но ASRock подобную возможность предоставить не готова.

Источники:

Теги: asrock, intel, lga 1700, bartlett lake, процессоры
