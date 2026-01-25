Сегодня 25 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ от OpenAI поймали на цитировании спор...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ИИ от OpenAI поймали на цитировании спорных статей из Grokipedia

Флагманская модель искусственного интеллекта GPT-5.2 от компании OpenAI при генерации ответов по некоторым важным, но спорным темам использует, как оказалось, в качестве источника информации созданную искусственным интеллектом энциклопедию Grokipedia от компании xAI Илона Маска (Elon Musk). К такому выводу пришли журналисты The Guardian в ходе собственного тестирования.

Источник изображения: Grok

Источник изображения: Grok

Как передаёт издание Engadget со ссылкой на отчёт The Guardian, чат-бот ссылался на Grokipedia при формировании ответов на специфические и спорные темы, связанные с Ираном или Холокостом. Также GPT-5.2 опирался на материалы xAI в вопросах о британском историке Ричарде Эвансе (Richard Evans), который выступал экспертом на суде по делу о клевете в отношении Дэвида Ирвинга (David Irving), отрицавшем Холокост.

Ко всему прочему журналисты отметили избирательность алгоритма. Например, при запросах о предвзятости СМИ к Дональду Трампу (Donald Trump) и другим острым темам ChatGPT игнорировал материалы Grokipedia. Напомним, OpenAI выпустила модель GPT-5.2 в декабре, позиционируя её как самое мощное и наиболее передовое решение для работы с визуальными данными и выполнения сложных задач.

Энциклопедия от xAI появилась раньше релиза GPT-5.2 и уже ранее столкнулась с критикой. Например, в ней замечали спорные цитаты с неонацистских форумов. Исследование американских учёных также показало, что сгенерированная ИИ энциклопедия ссылается на сомнительные и проблематичные источники. В ответ на запрос The Guardian представители OpenAI сообщили, что их модель «ищет информацию в широком спектре общедоступных источников и точек зрения, но применяет фильтры безопасности для снижения риска выдачи ссылок, связанных с серьёзным вредом».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Корзина для онлайн-покупок будет добавлена в интерфейс ChatGPT
Суд отказал Илону Маску в требовании к OpenAI раскрыть исходный код по иску об интеграции Grok в iOS
ИИ обманул сам себя: ChatGPT, Gemini и Grok провалили тест на распознавание видео от Sora
Apple покажет результаты внедрения ИИ-моделей Google Gemini в свои устройства в следующем месяце
Функции новые — галлюцинации старые: журналисты оценили автономный доступ Gemini к Gmail, «Календарю» и «Фото»
Google узаконила ИИ-кликбейт — переписанные ИИ заголовки «хорошо работают», даже с ошибками
Теги: openai, grokipedia, ии
openai, grokipedia, ии
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.