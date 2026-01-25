ИИ от OpenAI поймали на цитировании спорных статей из Grokipedia

Флагманская модель искусственного интеллекта GPT-5.2 от компании OpenAI при генерации ответов по некоторым важным, но спорным темам использует, как оказалось, в качестве источника информации созданную искусственным интеллектом энциклопедию Grokipedia от компании xAI Илона Маска (Elon Musk). К такому выводу пришли журналисты The Guardian в ходе собственного тестирования.

Как передаёт издание Engadget со ссылкой на отчёт The Guardian, чат-бот ссылался на Grokipedia при формировании ответов на специфические и спорные темы, связанные с Ираном или Холокостом. Также GPT-5.2 опирался на материалы xAI в вопросах о британском историке Ричарде Эвансе (Richard Evans), который выступал экспертом на суде по делу о клевете в отношении Дэвида Ирвинга (David Irving), отрицавшем Холокост.

Ко всему прочему журналисты отметили избирательность алгоритма. Например, при запросах о предвзятости СМИ к Дональду Трампу (Donald Trump) и другим острым темам ChatGPT игнорировал материалы Grokipedia. Напомним, OpenAI выпустила модель GPT-5.2 в декабре, позиционируя её как самое мощное и наиболее передовое решение для работы с визуальными данными и выполнения сложных задач.

Энциклопедия от xAI появилась раньше релиза GPT-5.2 и уже ранее столкнулась с критикой. Например, в ней замечали спорные цитаты с неонацистских форумов. Исследование американских учёных также показало, что сгенерированная ИИ энциклопедия ссылается на сомнительные и проблематичные источники. В ответ на запрос The Guardian представители OpenAI сообщили, что их модель «ищет информацию в широком спектре общедоступных источников и точек зрения, но применяет фильтры безопасности для снижения риска выдачи ссылок, связанных с серьёзным вредом».