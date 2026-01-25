Apple решила сосредоточиться на Siri, а не на ИИ-возможностях Safari

Apple временно приостановила масштабные планы по внедрению в браузер Safari функции искусственного интеллекта (ИИ), чтобы сосредоточить своё внимание на доработке голосового помощника Siri. По сообщению PhoneArena со ссылкой на Марка Гурмана (Mark Gurman), планы по превращению браузера в инструмент «эпохи ИИ» столкнулись с определёнными трудностями и отошли на второй план.

Смена приоритетов произошла на фоне перестановок в руководстве отдела ИИ и нового партнёрства Apple с Google. Изначально компания планировала оснастить Safari умными поисковыми инструментами, способными конкурировать с предложениями других технологических компаний, но теперь разработка поставлена на паузу. Проект не закрыт окончательно, однако вектор развития сместился в сторону улучшения Siri.

По словам Гурмана, в подвешенном состоянии оказались несколько ключевых нововведений. Среди них движок World Knowledge, задуманный как прямой конкурент ChatGPT, а также инструменты для оценки достоверности веб-сайтов и перекрёстной проверки фактов из разных источников. Кроме того, Apple сократила планы по внедрению индивидуальных чат-ботов непосредственно в интерфейс Safari и в другие приложения, такие как «Музыка» и «Здоровье».

Причиной задержки стали в том числе проблемы с качеством работы алгоритмов. Например, ранее в ИИ-сводках допускались ошибки в новостных оповещениях. Чтобы избежать репутационных рисков и гарантировать качество основного продукта, компания перешла в режим жёсткого перераспределения задач и отказалась от идеи добавить ИИ во все приложения одновременно.

Теперь Apple намерена сосредоточить внимание на новом проекте Siri под кодовым названием Campos, превратив голосового помощника в полноценного чат-бота. Для пользователей это означает, что функциональность и дизайн Safari в ближайшее время останутся прежними, несмотря на то, что конкуренты уже выпускают браузеры с глубокой интеграцией ИИ, умеющие мгновенно резюмировать статьи и находить в сети проверенные данные.