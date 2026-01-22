Apple поменяла планы и сделает Siri полноценным чат-ботом — как ChatGPT

Apple превратит голосового помощника Siri в чат-бота, похожего на ChatGPT, и представит обновлённую версию в составе iOS 27 на конференции разработчиков WWDC в июне 2026 года. Об этом сообщил TechCrunch со ссылкой на журналиста Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg.

Новый вариант Siri получил внутреннее кодовое имя Campos и будет поддерживать как голосовой, так и текстовый ввод. Ранее старший вице-президент Apple по программному обеспечению Крейг Федериги (Craig Federighi) заявлял, что не хочет превращать Siri в чат-бота, а предпочитает интегрировать искусственный интеллект в систему так, чтобы он «был под рукой только в тот момент, когда он нужен». Однако, по данным Гурмана, компания изменила свои планы под давлением успеха чат-ботов других технологических компаний.

Дополнительным фактором, подтолкнувшим Apple к активным действиям, могла стать потенциальная угроза со стороны OpenAI, поскольку та планирует выйти на рынок аппаратного обеспечения под руководством бывшего главы дизайна Apple Джони Айва (Jony Ive) и уже планирует представить свой первый ИИ-гаджет в этом году.

Как отмечает TechCrunch, Apple отстаёт в гонке за лидерство в области искусственного интеллекта и уже не один раз откладывала выпуск более продвинутой версии Siri, а в прошлом году активно искала партнёра, тестируя технологии OpenAI и Anthropic. В итоге выбор пал на Gemini от Google, о чём было объявлено в начале января.