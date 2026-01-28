Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC: брак по расчету

Я даже не представлял, что статья «Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC: для запасливых парней», вышедшая прошлой осенью, станет в какой-то мере пророческой. Только сейчас стало ясно, что все пользователи, обновившие свою графическую подсистему и не экономившие на памяти в прошлом году, поступили правильно. Уверен, вы тоже слышали про ограничения на выпуск компонентов для видеокарт пятидесятой серии. Все идет к тому, что среди актуальных устройств NVIDIA на прилавках компьютерных магазинов по более-менее адекватной цене получится найти только GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5060 Ti 8 Гбайт. Прочие «зеленые» игровые адаптеры катастрофически прибавят в цене, но трагически растеряют всю свою привлекательность.

В этом обзоре вы познакомитесь с GeForce RTX 5060 8G Gaming OC — качественной кастомной моделью от компании MSI. Давайте посмотрим, на что способна GeForce RTX 5060 в 2026 году, а заодно узнаем, кому есть смысл модернизировать свой ПК.

⇡#Технические характеристики и особенности конструкции

На момент написания статьи на официальном сайте MSI насчитывалось 26 разных версий GeForce RTX 5060. Многие модификации очень похожи. Так, в продаже встречается не только GeForce RTX 5060 8G Gaming OC, но и «простая» GeForce RTX 5060 8G Gaming — частота графического чипа разогнанной версии выше на 128 МГц. В остальном перед вами две абсолютно одинаковые видеокарты.

MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming (OC) Графический процессор Название GB206 Микроархитектура Blackwell Техпроцесс, нм TSMC 4NP Число транзисторов, млрд 21,9 Тактовая Boost-частота, МГц 2497 (MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming)

2625 (MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC) Число шейдерных ALU 3840 Число блоков наложения текстур 120 Число ROP 48 Тензорные ядра 120 RT-ядра 30 Объем кеша L2, Мбайт 32 Оперативная память Разрядность шины, бит 128 Тип микросхем GDDR7 SGRAM Пропускная способность на контакт, Гбит/с 28 Шина ввода/вывода PCI Express 5.0 x8 Объем, Гбайт 8 Вывод изображения Интерфейсы вывода изображения DisplayPort 2.1b, HDMI 2.1b Энергопотребление TBP/TDP, Вт 155 Цена Розничная цена в Москве, руб. от 34 000 руб.

Устройство упаковано в небольшой картонной коробке. Комплектация отсутствует: помимо непосредственно видеокарты, внутри я обнаружил только бумажную документацию. Справедливости ради отмечу, что GeForce RTX 5060 8G Gaming OC не требуется дополнительных аксессуаров для работы, что называется, из коробки. Во-первых, графическое устройство оснащено стандартным разъемом питания PCI-E 6+2 — ему не нужен отдельный переходник. Во-вторых, масса и длина 3D-ускорителя такие, что специальная подпорка здесь не требуется. Так, GeForce RTX 5060 8G Gaming OC займет в корпусе 25 см и перекроет два слота расширения материнской платы. Весит графический адаптер всего 645 г.

Герой обзора оснащен RGB-подсветкой — на торце кулера подсвечиваются надпись MSI и лого с драконом. Тип и цвет настраиваются в приложении MSI Center.

Важной деталью протестированной видеокарты является кулер TWIN FROZR 10. Он состоит из радиатора внушительного размера из двух вентиляторов STORMFORCE. Каждая 95-мм крыльчатка оснащена семью лопастями, объединенными общим кольцом. Такая конструкция оптимизирует воздушный поток, увеличивая эффективность охлаждения и снижая шум. На конце каждой лопасти присутствуют специальные насечки, по форме напоминающие когти. С их помощью увеличивается давление воздушного потока.

Радиатор кулера TWIN FROZR 10 продувается полностью. Для этого на бекплейте предусмотрены крупные вырезы. Сама металлическая пластина не является частью системы охлаждения, так как не соприкасается с печатной платой с обратной стороны. Выходит, бекплейт больше играет роль декоративного украшения (так как GeForce RTX 5060 8G Gaming OC не прогибается под собственной тяжестью) и частично — защитой «от дурака», лишающей пользователя прямого доступа к мелким деталям на текстолите.

GeForce RTX 5060 8G Gaming OC очень легко разбирается и обслуживается. Радиатор кулера состоит из одной П-образной и одной S-образной теплотрубки. К ним припаяны два блока алюминиевых ребер. Производитель акцентирует наше внимание на использовании технологии WAVE-CURVED 3.0. Края алюминиевых ребер имеют волнистую форму и чередуются по высоте под точно рассчитанными углами. Такая конструкция снижает турбулентность потоков воздуха, но увеличивает рассеивание тепла. С графическим процессором и чипами памяти радиатор соприкасается при помощи большой прямоугольной медной пластины, покрытой слоем никеля.

На I/O-панели 3D-адаптера уместились три выхода DisplayPort и один HDMI.

Подсистема питания GPU насчитывает пять фаз. Здесь используются силовые каскады Alpha & Omega DNN0 4543 AOZ5310NQI, выдерживающие нагрузку до 60 А каждый. Ими управляет ШИМ-контроллер uPI Semi uP9512R. Еще четыре силовые сборки — объединенные попарно мосфеты Niko Semi PK6168A/PKE96BB — отвечают за стабильную работу четырех чипов памяти. В GeForce RTX 5060 8G Gaming OC используются микросхемы Samsung K4VAF325ZC-SC28 с пропускной способностью 28 Гбит/с.

⇡#Методика тестирования и стенд

В этой статье я сравнил MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC с… NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гбайт. Дело в том, что даже в эпоху дефицита пользователи будут менять и обновлять свои игровые компьютеры.

Конфигурация тестовых стендов CPU Intel Core i5-12400F Материнская плата ASUS TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4 Оперативная память DDR4-3200 (16-18-18-38), 2 × 8 Гбайт Видеокарты MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC Накопитель Intel 760p, 2 Тбайт Блок питания MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт Система охлаждения CPU MSI MAG CORELIQUID I360 Корпус Открытый стенд Монитор NEC EA244UHD Операционная система Windows 11 x64 ПО для видеокарт AMD — NVIDIA 591.74 (для GeForce RTX 5060)

581.80 (для GeForce GTX 1060) Дополнительное ПО Удаление драйверов Display Driver Uninstaller 18.0.7.3 Измерение FPS CAPFRAMEX 1.7.2 Разгон и мониторинг GPU-Z 2.64.0 MSI Afterburner 4.6.6 Дополнительное оборудование Тепловизор Fluke Ti400 Шумомер Mastech MS6708 Ваттметр watts up? PRO

Нагрузка видеокарт осуществлялась при помощи игры Cyberpunk 2077 (максимальные настройки качества графики, 4K-разрешение) на протяжении двух часов. Уровень производительности участников тестирования определялся бенчмарками 3DMARK Speed Way и Steel Nomad.

Температура в помещении на момент тестирования составляла 23 градуса Цельсия.

Уровень шума измерялся при помощи прибора Mastech MS6708, установленного напротив видеокарты на расстоянии 10 см.

Тестирование видеокарт проводилось в 16 играх в разрешении Full HD. Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже.

Настройки графики 1 (без трассировки лучей, если это возможно):

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая».

PUBG: BATTLEGROUNDS. DirectX 11 Enhanced. Тренировочная база. Масштаб отображения — 100, поле зрения от первого лица — 90, общее качество графики — «Ультра», увеличить резкость — выкл., размытие движения — выкл.

Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Alan Wake 2. DirectX 12. Прогулка по лесу. DLAA, масштабирование разрешения — выкл., эффекты — вкл., шаблон качества — «Выс.», качество постобработки — «Выс.», объемное освещение — «Выс.», качество светового пятна — «Выс.», разрешение теней — «Выс.», SSAO, трассировка — выкл.

A Plague Tale: Requiem. DirectX 12. Миссия «Под иным солнцем». Оптимизация разрешения — максимальное качество, NVIDIA DLSS SR и FG — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., хроматические аберрации — «Обычная», число анимированных крыс — «Средняя», частота обновления крыс — «Средняя», частота обновления НИП — «Средняя», настройки графики — «Ультра», трассировка теней — выкл.

Red Dead Redemption 2. Vulkan. Встроенный бенчмарк (последняя сцена). NVIDIA Reflex — выкл., предустановленный уровень качества — «Качество», сглаживание TAA — «Высоко», дополнительные настройки заблокированы.

Kingdom Come Deliverance II. DirectX 12. Миссия «Беззаботные наездники». Качество изображения — «Эксперимент.», SMAA 2TX, горизонт. поле зрения — 95, масштабирование разрешения — выкл., размытие в движении — «Объект», глубина резкости вблизи — вкл.

Assassin’s Creed Shadows. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Поле зрения — 100 %, динамическое разрешение — выкл., TAA 100 %, генерация кадров — выкл., размытие при движении — вкл., хроматическая аберрация — вкл., общие предустановки — «Максимальн.», глоб. освещение при трассировке лучей — «Рассеивание + отражения (везде)».

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».

Horizon Zero Dawn Remastered. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Способ масштабирования — выкл., TAA, динамическое разрешение — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., генерация кадров — выкл., конфигурация — «Макс.», поле зрения — 0 %, эффект скорости — 10, резкость — 5, эффекты — вкл.

RoboCop: Rogue City. DirectX 12. Прогулка по Детройту. Поле зрения — 80, улучшенное масштабирование — выкл., масштаб разрешения — 100, NRLL — выкл., графика — «Эпич.», высокое качество отражений — вкл.

Warhammer 40,000: Space Marine 2. DirectX 12. Миссия «Утрата». Разрешение рендеринга — исходное, масштабирование разрешения — TAA, окружающее затенение с трассировкой лучей — выкл., предустановка качества — «Ультра», качество физики — по умолчанию, размер роя на заднем плане — по умолчанию, симуляция ткани — «Высокое».

Tainted Grail: The Fall of Avalon. DirectX 11. Прогулка по «Рогам Юга». Поле зрения — 100, размытие в движении — вкл. (33 %), готовые настройки графики — «Ультра», динамическое разрешение — нет, TAA, дополнительные настройки графики (разное) — «Высоко», дальность обзора — 100 %, качество текстур — «Высоко», Mip Bias — 100 %.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. DirectX 12. Прогулка по дороге близ Имперского города. Quality Level — «Ultra», Lumen Hardware RT — выкл., Lumen Software RT Quality — «High», TAA, Upscaling Technique — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Настройки графики 2 (с DLSS, модель «М»):

Alan Wake 2. DirectX 12. Прогулка по лесу. DLSS «Производительность», масштабирование разрешения — выкл., эффекты — вкл., шаблон качества — «Выс.», качество постобработки — «Выс.», объемное освещение — «Выс.», качество светового пятна — «Выс.», трассировка — вкл., настройки рейтрейсинга — «Выс.».

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 50, DLSS, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — вкл. («Ультра»), набор настроек графики — «Реалистичн.».

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. DirectX 12. Прогулка по дороге близ Имперского города. Quality Level — «Ultra», Lumen Hardware RT — вкл., Lumen Hardware RT Lightning Mode — «Ultra», DLSS Performance, NVIDIA Reflex — выкл.

Kingdom Come Deliverance II. DirectX 12. Миссия «Беззаботные наездники». Качество изображения — «Эксперимент.», Технология — DLSS 4.5, профиль DLSS — «Трансформенный», режим — «Быстродействие», горизонт. поле зрения — 95, масштабирование разрешения — выкл., размытие в движении — «Объект», глубина резкости вблизи — вкл.

Tainted Grail: The Fall of Avalon. DirectX 11. Прогулка по «Рогам Юга». Поле зрения — 100, размытие в движении — вкл. (33 %), готовые настройки графики — «Ультра», динамическое разрешение — нет, DLSS 50 %, дополнительные настройки графики (разное) — «Высоко», дальность обзора — 100 %, качество текстур — «Высоко», Mip Bias — 100 %.

Horizon Zero Dawn Remastered. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Способ масштабирования — выкл., DLSS «Производительность», динамическое разрешение — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., генерация кадров — выкл., конфигурация — «Макс.», поле зрения — 0 %, эффект скорости — 10, резкость — 5, эффекты — вкл.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. DirectX 12. Прогулка по дороге близ Имперского города. Quality Level — «Ultra», Lumen Hardware RT — выкл., Lumen Software RT Quality — «High», Upscaling Technique — DLSS Performance, NVIDIA Reflex — выкл.

Assassin’s Creed Shadows. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Поле зрения — 100 %, динамическое разрешение — выкл., DLSS «Производительность», генерация кадров — выкл., размытие при движении — вкл., хроматическая аберрация — вкл., общие предустановки — «Максимальн.», глоб. освещение при трассировке лучей — «Рассеивание + отражения (везде)».

Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тестирование проводилось в среде Windows 11 с последними актуальными предустановленными обновлениями, драйверами и сопутствующим программным обеспечением. Микрокоды центральных процессоров (со всеми заплатками и улучшениями) также обновлены до последних релизных версий.

⇡#Тактовые частоты, энергопотребление, температура, уровень шума и разгон

Как всегда, мы протестировали устройство в нескольких режимах, включая разгон и андервольтинг.

Сводные данные по работе и настройке MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC Стенд Открытый Режим работы видеокарты Режим по умолчанию Разгон (PL=109 %) Андервольтинг (0,9 В) Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 2625 МГц, 28 Гбит/с 3050 МГц, 34 Гбит/с 2625 МГц, 28 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора в Cyberpunk 2077, МГц 2730 3126 2764 Реальная средняя частота памяти в Cyberpunk 2077, МГц 1750 2125 1750 Среднее звуковое давление с расстояния 10 см, дБА 40,0 41,1 ниже фонового Энергопотребление GPU, Вт (среднее/максимальное) 149/149 164/167 116/118 Температура графического процессора (средняя/максимальная), °C 63/65 66/68 57/58 Работа кулера видеокарты в пассивном режиме Статус режима Предусмотрен Температура графического процессора в 2D (открытый стенд, простой 20 минут), °C 45 Начало вращения вентиляторов при температуре графического процессора, °C 50 Максимальные частоты вращения вентилятора(ов) Частота, об/мин 3800/3800 Среднее звуковое давление, дБА 57,5 Максимальная температура графического процессора, °C 55 Производительность Результаты тестирования в 3DMARK Speed Way, баллы 3632 4098 3636 Результаты тестирования в 3DMARK Steel Nomad, баллы 3207 3614 3208 Убыль/прирост производительности в процентах относительно режима по умолчанию +12,8 +0,1

Герой обзора работает в полупассивном режиме — это значит, что вентиляторы кулера активируются только при нагреве GPU до 50 градусов Цельсия и выше. Старт вращения — плавный, без заметного на слух скачка. GeForce RTX 5060 8G Gaming OC имеет один режим работы. В характеристиках указана максимальная частота в размере 2625 МГц, но на открытом стенде производительность графического процессора GB206 отлично масштабируется. Например, в играх с трассировкой лучей частота GPU держится средней отметки в 2730 МГц. В играх без включенных RT-опций, а также в непродолжительных по времени графических бенчмарках этот параметр оказывается примерно на 100 МГц выше. Мы видим, что температура видеоядра при этом не превышает отметки в 65 градусов Цельсия, но в среднем оказывается на пару градусов ниже. Кроме того, видеокарта работает довольно тихо — шум от вентиляторов STORMFORCE заметен, только если приблизить голову вплотную к стенду.

При включении максимальной частоты вращения вентиляторов максимальная температура GPU опускается с 65 до 55 градусов Цельсия. Вывод напрашивается сам: радиатор кулера хорошо продувается и при меньшем воздушном потоке.

Производительность GeForce RTX 5060 8G Gaming OC отлично масштабируется после ручного разгона — прирост «попугаев» в бенчмарках составил 13 %. После оверклокинга температура GPU увеличилась в среднем на 3 градуса Цельсия, а памяти — всего на один. Правда, видеокарта стала работать заметно громче. Назвать такой режим функционирования устройства шумным все еще нельзя, но факт остается фактом. Очевидно, получить 13-процентный прирост кадровой частоты в играх удастся далеко не всегда, ведь итоговое быстродействие системы зависит не только от видеокарты.

Мне больше понравилось, что GeForce RTX 5060 8G Gaming OC может работать практически бесшумно. Для этого достаточно снизить напряжение питания ядра до 0,9 В. После проделанной манипуляции энергопотребление GPU снизилось на 31-33 Вт, а нагрев — на 6-7 градусов Цельсия.

⇡#Производительность в играх

Разные модели GeForce RTX 5060 появились в продаже в России летом прошлого года — за это время потенциал и возможности устройства хорошо изучены. Наше тестирование показывает, что фокусная модель в разрешении Full HD в играх без трассировки лучей опережает GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 XT 16 Гбайт на 23 и 14 % соответственно, но уступает GeForce RTX 5060 Ti 8 Гбайт и GeForce RTX 5070 13 и 56 %. В играх с трассировкой лучей в тех же условиях GeForce RTX 5060 все еще обходит своих визави на 12 и 11 %, но отстает от старших собратьев на 11 и 168 %.

В обзоре MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC в прошлом году я как-то написал: «Скажем, смена GeForce GTX 1660 SUPER на GeForce RTX 5060 Ti 16 Гбайт — это будет круто. Апгрейд GeForce RTX 2060 — тоже.» Знаете, именно сейчас, находясь в эпицентре дефицита чипов памяти, мне пришла идея подробнее раскрыть эту тему, но только на примере GeForce RTX 5060. Дефицит дефицитом, но даже в 2026 году люди будут покупать новые игровые компьютеры и менять старое железо. Да, все подорожало — и существенно прибавит в цене еще. Однако жизнь продолжается: выходят новые игры, системные требования только растут. Не исключено, что в данной ситуации даже покупка GeForce RTX 5060 окажется оправданной.

Давайте сравним производительность GeForce RTX 5060 8G Gaming OC с… GeForce GTX 1060 6 Гбайт, вышедшей почти 10 лет назад. Для этого эксперимента я собрал недорогой (народный) стенд с 6-ядерным Core i5-12400F и комплектом DDR4-памяти общим объемом 16 Гбайт. Кто-то, возможно, посмеется над таким сравнением, но давайте взглянем на официальную статистику: так, на момент написания статьи владельцев GeForce GTX 1060 оказалось больше, чем обладателей той же GeForce RTX 5060. А еще нашей «старушке» уступают в популярности GeForce RTX 5060 Ti, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5080 и, конечно же, GeForce RTX 5090. Как видите, народный гейминг совершенно иной.

Тестирование видеокарт проводилось в разрешении Full HD — этот формат является фокусным для обеих моделей.

Анализ игровой производительности, настройки графики 1, Full HD, FPS (больше — лучше) GeForce RTX 5060 GeForce GTX 1060 6 Гбайт AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 231 121 83 43 PUBG: BATTLEGROUNDS 190 92 80 63 Baldur’s Gate III 92 55 45 31 A Plague Tale: Requiem 81 60 26 20 Kingdom Come Deliverance II 34 26 12 9 Red Dead Redemption 2 102 80 30 25 RoboCop: Rogue City 74 60 20 17 Warhammer 40,000: Space Marine 2 86 73 21 18 Tainted Grail: The Fall of Avalon 64 48 29 24 Horizon Zero Dawn Remastered 67 34 29 21 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 85 66 23 21 Cyberpunk 2077 78 52 25 19 Black Myth: Wukong 36 31 9 8 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 50 33 11 7 Alan Wake 2 68 48 18 12 Assassin’s Creed Shadows 25 19 11 9

Вот так некоторая компьютерная техника и получает статус легендарной. Видеокарте стукнуло 10 лет, но она все еще позволяет запускать современные ААА-игры с максимальным качеством графики. Браво, GeForce GTX 1060! Да, за исключением Counter-Strike 2 и PUBG: BATTLEGROUNDS высокой кадровой частоты не получено ни в одном проекте. Но верно и то, что в некоторых приложениях плавной картинки все же получится достичь после снижения качества графики до параметров «Среднее» или «Низкое».

И все же сегодняшнее небольшое тестирование наглядно показывает, что время GeForce GTX 1060 прошло. В это же время ее смена на модель класса GeForce RTX 5060 обеспечивает громаднейший и, что важно, осязаемый прирост производительность в фокусном разрешении. Даже при использовании прочих старых комплектующих. В какой-то степени эта информация немного греет душу, если действительно в 2026 году в продажу останутся только видеокарты с 8 Гбайт VRAM.

Дам больше конкретики:

GeForce RTX 5060 8G Gaming OC обеспечила средние 60 кадров в секунду в 12 играх из 16;

стабильный фреймрейт в 60+ FPS наблюдается в 7 случаях;

действительно низкая кадровая частота получена только в Assassin’s Creed Shadows, Black Myth: Wukong и Kingdom Come Deliverance II;

нестабильный FPS в Horizon Zero Dawn Remastered связан с использованием маломощных центрального процессора и оперативной памяти.

Анализ игровой производительности, Full HD, FPS (больше — лучше) Нативное разрешние, настройки графики 1 Апскейлинг, настройки графики 2 AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Kingdom Come Deliverance II 34 26 45 34 Tainted Grail: The Fall of Avalon 64 48 74 58 Horizon Zero Dawn Remastered 67 34 75 41 Black Myth: Wukong 36 31 54 45 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 50 33 80 51 Alan Wake 2 68 48 99 63 Assassin’s Creed Shadows 25 19 29 22

Подтянуть недостающую производительность в играх можно при помощи технологии DLSS 4.5. В некоторых случаях прибавка кадровой частоты оказывается существенной при вполне приемлемом качестве изображения. Например, в Kingdom Come Deliverance II фреймрейт увеличился на 32 %, в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — на 60 %, в Alan Wake 2 — на 46 %. Везде использовался режим «Производительность». Однако в Tainted Grail: The Fall of Avalon и Horizon Zero Dawn Remastered кадровая частота поднялась несильно — стенд, что называется, «уперся» в возможности прочего железа. В Assassin’s Creed Shadows герою обзора откровенно не хватает видеопамяти. Поэтому здесь придется вписывать в имеющийся лимит, подбирая нужные настройки.

На мой взгляд, GeForce RTX 5060 обладает достаточным уровнем быстродействия, необходимым для игр в 2026 году. Ряд ограничений присутствует: речь идет о разрешении Full HD и легких режимах (или их отсутствии) трассировки лучей. Плюс в некоторых случаях нам не обойтись без DLSS. Считаю, что GeForce RTX 5060 станет хорошей заменой таким видеокартам, как GeForce GTX 1060 (и медленнее), — даже в эпоху дефицита чипов памяти.

MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC — пример устройства, с которым у вас точно не возникнет никаких проблем. Тихая, негорячая, хорошо разгоняется и настраивается — разве от видеокарты требуется большего?