Обновление до HyperOS 3 может вывести из строя Redmi Note 13 Pro и POCO M6 Pro с неофициальной прошивкой

Владельцы Redmi Note 13 Pro и POCO M6 Pro столкнулись с проблемой: установка HyperOS 3 (Android 16) приводит к сбою загрузки системы. Речь идёт об устройствах, приобретённых вне официальных каналов, на которые продавцы несанкционированно установили глобальную прошивку. Xiaomi уже заявила, что патча с исправлением не будет.

По сообщению издания XiaomiTime, критический сбой возникает при переходе на HyperOS 3, начиная со сборки OS2.0.211.0.VNFMIXM и более новых версий. Устройство застревает в циклической перезагрузке на этапе включения, так как система не может завершить этап верификации модема. Это связано с новыми алгоритмами безопасности Xiaomi, которые теперь строго проверяют целостность системных данных и выявляют вмешательство, допущенное реселлерами для адаптации китайских версий под международный рынок.

Производитель официально прокомментировал ситуацию, обозначив проблему как сбой обновления операционной системы Android 16 (W) OTA. В заявлении компании сказано, что «эти устройства были приобретены не через официальные каналы и имеют поврежденные данные NV модема, поэтому на данный момент программное исправление не предоставляется».

Для пользователей, чьи смартфоны уже перестали включаться, существует временное решение. Как пишет XiaomiTime, серия принудительных перезагрузок активирует механизм автоматического восстановления системы, который откатит прошивку до версии HyperOS 2.2. После восстановления обновлять ОС бесполезно, так как это снова приведёт к сбою.

Перспективы для владельцев модифицированных устройств следующие: на текущей версии ПО путь обновления для них закрыт. Переход на HyperOS 3 невозможен, а установка кастомных прошивок затруднена из-за заблокированного загрузчика на китайских версиях плат. Чтобы избежать риска, пользователям неофициально ввезённых устройств рекомендуется проверить статус прошивки через приложение MemeOS Enhancer перед любым системным обновлением.