Ведущий китайский производитель человекоподобных роботов признался, что они пока вдвое уступают по эффективности людям

Активное развитие робототехнической отрасли в последние годы выразилось в создании множества моделей человекоподобных роботов, которые в обозримой перспективе должны заменить человека на производстве, а потом и облегчить его бытовые заботы. Представители UBTech при этом заявляют, что их лучшие роботы по своей эффективности сопоставимы с человеком на 30–50 % от силы.

Директор бренда китайской UBTech Майкл Там (Michael Tam) признался Financial Times, что новейшие модели человекоподобных роботов этой марки достигают производительности труда лишь в 30–50 % от человеческой, причём только в довольно специфических операциях типа складывания коробок и контроля качества продукции. Это не смущает производителей, которые хотят внедрять человекоподобных роботов у себя на конвейере даже при столь низких показателях эффективности. Мотивация в этой сфере напоминает ту, которой руководствуются участники «гонки ИИ»: если не сделать этого сейчас, то конкуренты опередят и получат преимущество позже.

Непосредственно в Китае внедрению роботов на производствах способствует политика местных властей. По данным статистики, именно в Китае в 2024 году была установлена основная часть промышленных роботов, попавших на мировой рынок. Доля Китая в этой сфере превысила 50 %, хотя в большинстве случаев речь шла именно о роботах классической компоновки типа простейших манипуляторов. Сторонники внедрения человекоподобных роботов утверждают, что их можно адаптировать к большинству сценариев использования, в отличие от специализированных решений. Противники этой идеи делают упор на высокую стоимость таких роботов и ограниченную эффективность применения.

UBTech приоритетной для себя задачей на этот год считает разработку полнофункциональной кисти для роботов, которая по своим возможностям повторяет человеческую. Сейчас её роботы, внешне имитирующие человеческую анатомию, оснащаются сменными кистевыми манипуляторами под выполнение конкретного перечня операций. Чтобы перенастроить их под другие задачи, нужен человек и широкий набор сменных манипуляторов, которые он устанавливает роботу.

В прошлом году UBTech уже выпустила 500 человекоподобных роботов для применения на производстве, до конца текущего года их тираж вырастет до 10 000 штук. К следующему году компания рассчитывает повысить их эффективность в ряде операций до 80 % от человеческой. Роботы Walker S2 этой марки будут использоваться не только на предприятиях Texas Instruments, но и европейским гигантом авиастроения Airbus. Сторонние эксперты утверждают, что пока все подобные попытки внедрить человекоподобных роботов на реальном производстве носят характер экспериментов.

Даже 80 % производительности для активного внедрения роботов на производстве может оказаться достаточно, ведь им не требуются перерывы на отдых и выходные, а потому в конечном итоге роботы всё равно окажутся эффективнее людей. По словам представителя UBTech, чем быстрее роботы начнут применяться на производстве, тем быстрее их можно будет обучить с использованием практических данных, и тем более заметным будет прогресс в их функциональных возможностях.