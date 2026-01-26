Такого никто не ожидал: акции Sandisk взлетели на 1000 % всего за несколько месяцев

Компания Sandisk в качестве самостоятельного эмитента присутствует на американском фондовом рынке чуть менее года, но ей хватило всего нескольких месяцев, чтобы курс её акций взлетел почти на 1000 % до исторического максимума. Ценности её активам прибавил ИИ-бума, причём некогда родственная Western Digital от разделения тоже выиграла с точки зрения роста капитализации.

Sandisk была куплена за $19 млрд в 2016 году американским производителем жёстких дисков Western Digital. Это позволило последней не только создавать гибридные жёсткие диски с увеличенным кэшем из флеш-памяти, но и продавать под собственной маркой исключительно твердотельные накопители, которые использовали память Sandisk. Последняя получает её от своего совместного предприятия с Kioxia, а наличие долгосрочного контракта, как считается, позволяет Sandisk неплохо экономить в условиях резкого роста закупочных цен на память NAND.

Капитализация Sandisk на текущем уровне достигает $65 млрд, причём резко расти она начала примерно в сентябре прошлого года. На этой неделе компания отчитывается о результатах квартала, аналитики рассчитывают на увеличение выручки на 40 % и рост удельного дохода на одну акцию в размере более 170 % в годовом сравнении. Эксперты Bernstein ожидают, что продукция Sandisk будет пользоваться повышенным спросом на протяжении ближайших шести кварталов как минимум. Дефицит памяти типа NAND будет способствовать росту цен и выручки производителей, а потому инвесторы могут рассчитывать на хорошую отдачу от вложения средств в акции Sandisk. С августа прошлого года её акции уже выросли в цене на 976 %. Для многих профессиональных аналитиков это стало большой неожиданностью.

С конца сентября цены на память типа NAND на рынке моментальных сделок выросли более чем на 300 %. На сопоставимом интервале HBM выросла в цене только на 280 %, поэтому производители NAND оказались даже в более выгодном положении, чем компании, выпускающие HBM. В принципе, гиганты типа Samsung, SK hynix и Micron выпускают память обоих типов, но вот Sandisk специализируется только на решениях для долговременного хранения информации. Не исключено, что к осени прошлого года поставщики NAND просто опустошили склады, которые ломились от запасов продукции ещё со времён пандемии, а производители не торопились наращивать объёмы выпуска NAND, в результате чего зимой цены буквально взлетели в разы. Та же Sandisk в итоге смогла резко увеличить прибыль, не прилагая к этому особых усилий.

Акции Sandisk при этом были добавлены в индекс S&P 500 только в ноябре, но за весь прошлый год (с февраля) они выросли в цене более чем на 570 %, а в январе текущего рост продолжился. Всё это позволило данным ценным бумагам показать лучшую динамику в составе указанного биржевого индекса. Буквально в начале лета руководство Sandisk ещё делало весьма сдержанные прогнозы на второе полугодие, не предвидя резкого роста спроса на NAND и взлёта цен. В августе и сентябре стало понятно, что компания перестала справляться с удовлетворение спроса на свою продукцию. Ориентация Sandisk на рынок корпоративных SSD в сочетании с долгосрочным соглашением с Kioxia о поставках памяти обеспечили ей весьма выгодные условия работы при существующей конъюнктуре.