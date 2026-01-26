Сегодня 26 января 2026
Продажи ноутбуков в 2026 году упадут сил...
Продажи ноутбуков в 2026 году упадут сильнее, чем ожидалось — к дефициту памяти добавились проблемы с процессорами

Аналитическая фирма TrendForce снизила свой прогноз по поставкам ноутбуков на текущий год с прежних 5,4 % снижения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до более значительного падения на 9,4 % в связи с целым рядом факторов, в числе которых нехватка компонентов и рост цен.

Согласно исследованию TrendForce, ведущие производители ноутбуков со второй половины 2025 года работают в условиях резкого роста цен на память, а в начале 2026 года они также столкнулись с временным дефицитом поставок процессоров и их удорожанием. Эти проблемы усугубляются ростом цен на печатные платы, батареи и микросхемы управления питанием (PMIC), что, как ожидается, приведёт к снижению глобальных поставок ноутбуков на 14,8 % в первом квартале по сравнению с предыдущим кварталом.

Источник изображений: TrendForce

В зависимости от конфигурации ноутбуков на процессоры обычно приходится около 15–30 % от их общей стоимости. В большинстве устройств начального и среднего уровня сейчас используются процессоры Intel. Однако недавнее повышение цен Intel на чипы более низкого ценового сегмента и продолжающийся дефицит поставок, который, как ожидается, сохранится до марта, заставляют вносить коррективы в планирование выпуска продукции и сроки отгрузок.

Как ожидают в TrendForce, контрактные цены на оперативную память и SSD для ноутбуков в первом квартале 2026 года значительно превысят предыдущие прогнозы, показав рост более чем на 80 и 70 % соответственно по сравнению с предыдущим кварталом.

Кроме того, из-за наращивания производителями поставок ноутбуков с четвёртого квартала 2025 года запасы памяти резко сократились. По мере снижения объёмов поставок от производителей памяти возможности брендов по закупке чипов в первом квартале ограничены, что нарушает производственные графики и сроки отгрузки, отметили аналитики.

Рост стоимости печатных плат связан с увеличением сложности проектирования и резким ростом цен на медь. Как полагают в TrendForce, удорожание печатных плат станет долгосрочной тенденцией, поскольку количество слоёв на материнских платах будет и дальше увеличиваться в соответствии с обновлением характеристик ноутбуков среднего и высокого классов.

В связи с обновлением спецификаций также вырастет стоимость батарей. Кроме того, на этом процессе отразится рост цен на материалы для литиевых аккумуляторов. На фоне более высокого энергопотребления процессоров и нейронных сетей растёт спрос на микросхемы управления питанием (PMIC). Внедрение новых стандартов, таких как Wi-Fi 7 и USB 4.0, тоже ведёт к увеличению стоимости соответствующих микросхем и разъёмов. Хотя в этом случае рост цен меньше, чем на память или процессоры по отдельности, в совокупности это создаёт значительную финансовую нагрузку для производителей ноутбуков, которые, как правило, работают с низкой маржой, сообщили в TrendForce.

Хотя бренды в своих прогнозах поставок на первый квартал 2026 года сохраняют относительный оптимизм, несмотря на растущие риски, аналитики TrendForce считают, что у них могут возникнуть трудности с обеспечением производства всеми необходимыми компонентами. Это приведёт к прогнозируемому снижению поставок в первом квартале 2026 года на 14,8 %.

TrendForce отметила, что рынок сталкивается с повышенной краткосрочной неопределённостью из-за высоких цен на память и нестабильных поставок процессоров. Что касается второй половины 2026 года, то на ситуацию на рынке будут влиять такие факторы, как изменения в поставках ключевых компонентов, корректировка затрат брендами, уровень запасов, продуктовые стратегии и готовность потребителей принять более высокие цены.

