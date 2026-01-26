Nvidia вложила в неоклауд CoreWeave ещё $2 млрд для расширения ИИ-инфраструктуры

Nvidia дополнительно инвестировала $2 млрд в провайдера облачных вычислительных мощностей для искусственного интеллекта CoreWeave. Дополнительные вложения направлены на расширение сотрудничества компаний, что позволит производителю графических ускорителей нарастить вычислительные мощности, а партнёру — поддержать свои амбиции в направлении развития центров обработки данных.

На этом фоне стоимость акций CoreWeave подскочила почти на 10 % во время внебиржевых торгов. Компания ставит целью нарастить мощности собственных ЦОД до 5 гигаватт к 2030 году. Новые инвестиции Nvidia помогут облачному провайдеру ускорить приобретение земли и энергетических мощностей, необходимых для строительства новых инфраструктурных объектов.

CoreWeave относится к компаниям, которые предоставляют другим инфраструктуру для создания, запуска и развёртывания ИИ-технологий. В последние годы этот сегмент переживает сильный рост спроса по мере развития направления искусственного интеллекта. Nvidia была третьим крупнейшим акционером CoreWeave с долей 6,3 % (24,3 млн акций). Теперь же, по данным источника, Nvidia почти удвоит собственную долю, что позволит компании стать вторым по величине инвестором CoreWeave.