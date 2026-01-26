Сегодня 26 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Nvidia вложила в неоклауд CoreWeave ещё ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Nvidia вложила в неоклауд CoreWeave ещё $2 млрд для расширения ИИ-инфраструктуры

Nvidia дополнительно инвестировала $2 млрд в провайдера облачных вычислительных мощностей для искусственного интеллекта CoreWeave. Дополнительные вложения направлены на расширение сотрудничества компаний, что позволит производителю графических ускорителей нарастить вычислительные мощности, а партнёру — поддержать свои амбиции в направлении развития центров обработки данных.

Источник изображения: CoreWeave

Источник изображения: CoreWeave

На этом фоне стоимость акций CoreWeave подскочила почти на 10 % во время внебиржевых торгов. Компания ставит целью нарастить мощности собственных ЦОД до 5 гигаватт к 2030 году. Новые инвестиции Nvidia помогут облачному провайдеру ускорить приобретение земли и энергетических мощностей, необходимых для строительства новых инфраструктурных объектов.

CoreWeave относится к компаниям, которые предоставляют другим инфраструктуру для создания, запуска и развёртывания ИИ-технологий. В последние годы этот сегмент переживает сильный рост спроса по мере развития направления искусственного интеллекта. Nvidia была третьим крупнейшим акционером CoreWeave с долей 6,3 % (24,3 млн акций). Теперь же, по данным источника, Nvidia почти удвоит собственную долю, что позволит компании стать вторым по величине инвестором CoreWeave.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nvidia представила ИИ-платформу Earth‑2 для точного прогнозирования погоды на две недели вперёд
Samsung начнёт выпускать память типа HBM4 для Nvidia в следующем месяце
На базе процессоров Nvidia готовятся не менее восьми моделей ноутбуков
За пару дней акции MediaTek взлетели на 19 % — благодаря сделке с Google
От краски до парфюмерии: генеративный ИИ хорошо проявил себя в создании новых материалов в химпроме
Такого никто не ожидал: акции Sandisk взлетели на 1000 % всего за несколько месяцев
Теги: coreweave, nvidia, инвестиции
coreweave, nvidia, инвестиции
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.