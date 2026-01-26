TikTok в США перешёл на местную инфраструктуру — и сразу начались сбои

На минувших выходных значительная часть США попала под действие сильного снежного циклона. На этом фоне пользователи сервиса TikTok начали массово жаловаться на проблемы в работе платформы, в том числе на длительную загрузку роликов и нестандартное поведение ленты с рекомендациями. Теперь же стало известно, что трудности в работе TikTok в США вызваны отключением электроэнергии в одном из ЦОД.

Время возникновения сбоев совпало с завершением перехода TikTok на использование базирующейся в США инфраструктуры. Это требование было обязательным для продолжения работы сервиса в стране. США давно выдвигали его из-за опасений по поводу того, что являющаяся владельцем TikTok компания ByteDance может передавать данные американских пользователей китайским властям. Теперь же ByteDance владеет менее 20 % в новой совместной компании TikTok USDS Joint Venture, тогда как управляющие инвесторы Oracle, Silver Lake и MGX имеют по 15 % каждая.

Что касается сбоев в работе сервиса коротких видео, то в публикации компании TikTok USDS Joint Venture в соцсети X они объясняются отключением электричества в американском ЦОД. «Со вчерашнего дня мы работаем над восстановлением наших сервисов после отключения электроэнергии в американском центре обработки данных, затронувшего TikTok и другие приложения, которыми мы управляем. Мы сотрудничаем с партнёром, являющимся оператором ЦОД, чтобы стабилизировать работу сервиса. Приносим извинения за возникшие неудобства и надеемся вскоре устранить проблему», — говорится в заявлении компании.

Данные сервиса Downdetector указывают на то, что проблемы в работе TikTok фиксируются в разных уголках США. Объяснения причин со стороны TikTok выглядят правдоподобными, поскольку после мощного шторма более миллиона человек остались без электричества. Однако некоторые пользователи относятся к этой версии с подозрением, поскольку проблемы возникли вскоре после полного перевода сервиса на американскую инфраструктуру.

В дополнение к этому сейчас в Миннеаполисе, штат Миннесота, фиксируются массовые волнения среди населения из-за политики, проводимой Службой миграционного и таможенного контроля. Некоторые пользователи TikTok заметили, что у них возникли проблемы с поиском роликов о событиях в Миннеаполисе. На этом фоне люди заговорили о возможной цензуре приложения со стороны властей, однако TikTok все сбои связывает только с отключением электроэнергии в ЦОД.

Обеспокоенность со стороны пользователей также вызвала обновлённая политика конфиденциальности TikTok. В ней содержится формулировка, указывающая на то, что сервис может собирать данные пользователей, включая информацию об их «сексуальной жизни или сексуальной ориентации, статусе трансгендера или небинарного человека, гражданстве или миграционном статусе». Источник отмечает, что некоторые из этих формулировок присутствовали в прежней версии политики конфиденциальности платформы, что требовалось для соблюдения законодательства.