Торговая марка Celeron отныне не принадлежит в России корпорации Intel

Весной 2022 года американская компания Intel официально свернула бизнес в России, предприняла попытки вывезти персонал своего местного центра разработок за пределы страны, а к апрелю 2024 года продала этот центр в Нижнем Новгороде. Недавно российский суд постановил, что Intel более не может пользоваться торговой маркой Celeron на территории Российской Федерации.

Источник изображения: Intel

Разумеется, решение было принято не на пустом месте. Входящая в холдинг «T1» российская компания «ТС Интеграция», как поясняет CNews, ранее подавала иск к Intel с требованием прекратить охрану торговых знаков «Celeron» и «Селерон» на территории РФ со стороны российских патентных органов. Недавно решением суда были аннулированы торговые знаки «Celeron» и «Селерон», относящиеся к сферам компьютерной техники и электроники, программного обеспечения, телекоммуникационные и бизнес-услуги. Причиной для такого судебного решения стало длительное неиспользование корпорацией Intel этих торговых знаков на территории РФ.

В нашей стране корпорация Intel зарегистрировала указанные товарные знаки в 1998 году, когда одноимённые процессоры активно продвигались на рынок по всему миру. Патентные заявки, позволяющие сохранить за Intel эти торговые знаки, продлевались дважды — в 2008 и 2018 годах. Помимо прекращения охраны торговых знаков, суд взыскал с Intel 50 тысяч рублей в качестве компенсации расходов истца на уплату государственной пошлины при подаче искового заявления. Решение суда вступило в силу немедленно, но у Intel ещё сохраняется право на его обжалование в Президиуме Суда по интеллектуальным правам в течение двух месяцев с момента его принятия.

Процессоры Celeron исторически предназначались для недорогих ПК и ноутбуков, первый представитель семейства был представлен в апреле 1998 года в составе линейки Pentium II. К сентябрю 2022 года компания Intel объявил о постепенном отказе от использования марок Celeron и Pentium в нижнем ценовом диапазоне мобильного сегмента. Теперь на смену этим маркам приходит обозначение Intel Processor N. Марка Celeron фактически была смещена в сегмент встраиваемых решений. Если бы не решение суда, то Intel могла бы сохранить за собой право на использование торгового знака Celeron в РФ до 2028 года. Зачем истец в этом деле добивался отмены правовой охраны данного товарного знака, представители «ТС Интеграции» ресурсу CNews так и не пояснили.

intel, intel celeron d, celeron, судебный иск, судебный запрет
