Командный шутер нового поколения Highguard от бывших разработчиков Titanfall 2 стартовал в Steam с «в основном отрицательными» отзывами

Пропавший с радаров после анонса на The Game Awards 2025 условно-бесплатный командный шутер Highguard объявился на релизе. Проект не затерялся среди новых игр, но и на народную любовь пока не претендует.

Источник изображения: Wildlight Entertainment

Highguard вышла на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Релиз сопровождался 25-минутной геймплейной демонстрацией, на которой, помимо прочего, был представлен премьерный трейлер.

Игра создаётся американской студией Wildlight Entertainment, основанной бывшими разработчиками Titanfall 2 и Apex Legends. У команды уже есть план поддержки проекта на год вперёд.

За неполные сутки с релиза Highguard получила в Steam более 16 тыс. «в основном отрицательных» отзывов — рейтинг составляет 28 %. Пользователи жалуются на скучный геймплейный цикл, вылеты и посредственную оптимизацию.

Тем временем пиковый онлайн Highguard в Steam за первый день после релиза достиг 97 249 человек. Популярность обернулась игре боком — из-за высокого ажиотажа пользователей встречали длинные очереди на вход.

События Highguard разворачиваются в мире технофэнтези. Игрокам в роли таинственных стражей предстоит объединяться в отряды, укреплять свою базу, совершать налёты и сражаться за территорию с другими пользователями.

Обещают «командный рейд-шутер нового поколения» в формате «3 на 3», восемь уникальных стражей, пять просторных карт, новый контент каждый месяц (стражи, карты, режимы). Поддержка русского языка не заявлена.

Теги: highguard, wildlight entertainment, шутер
