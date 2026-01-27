Сегодня 27 января 2026
Apple внезапно выпустила обновление для 13-летнего iPhone 5s

Наряду с iOS 26.2.1 компания Apple выпустила обновление iOS 12 для устройств, которые до сих пор работают под управлением платформы, вышедшей восемь лет назад. Самый старый смартфон из получивших обновление — iPhone 5s, который дебютировал 13 лет назад.

Помимо iPhone 5s, Apple iOS 12.5.8 стала доступна для и iPhone 6, то есть производитель продолжает поддерживать устройства, которым 12 и 13 лет: iPhone 5s дебютировал в сентябре 2013-го, а iPhone 6 — в сентябре 2014 года. С обновлением iOS 12.5.8 разработчик продлил действие сертификата, необходимого для работы iMessage, FaceTime и функции активации устройства — они продолжат работать и после января 2027 года.

Ограниченные сертификатом функции вынуждены были бы прекратить работу по его истечении, но теперь в ближайшие годы им это не грозит. До этого iPhone 5s и iPhone 6 в последний раз получали обновления в январе 2023 года — это были важные исправления безопасности.

Apple обычно выпускает обновления безопасности для iPhone минимум в течение пяти лет с момента выпуска, но часто некоторые из них продолжают выходить более длительный период времени. Так, iPhone 6s вышел ещё 11 лет назад, но последнее обновление безопасности для него вышло в сентябре 2025 года — это была iOS 15.8.5. Сегодня это устройство также получило обновление до iOS 15.8.6 с тем же продлением сертификата. Вышли и обновлённые iOS 18 и iOS 16.

Источник:

Теги: apple, iphone, ios
