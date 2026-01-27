Сегодня 27 января 2026
iPhone 18 грозит подорожание — память LPDDR для смартфонов Apple в этом квартале вырастет в цене почти в два раза

Как уже отмечалось сегодня, на протяжении многих лет Apple оставалась крупнейшим заказчиком TSMC, но одновременно она остаётся и крупным покупателем микросхем памяти для своих устройств. Обычно это позволяло ей получать память на более выгодных условиях, но при нынешней динамике цен подорожание не обойдёт её стороной.

Источник изображения: Micron Technology

По информации южнокорейского зеркала ZDNet, в текущем квартале Samsung Electronics и SK hynix готовятся повысить цену микросхем памяти класса LPDDR для компании Apple, которая использует их при производстве iPhone. Продукция Samsung может вырасти в цене последовательно более чем на 80 %, а SK hynix не будет стесняться, и сразу поднимет цены почти на 100 %. Этим дело не ограничится, поскольку во втором полугодии цены на память для смартфонов Apple могут вырасти ещё. Компания представит линейку iPhone 18 осенью текущего года, и возросшая стоимость памяти может сказаться на ценах этих смартфонов, как справедливо отмечает TrendForce.

Если учесть, что цены на DDR5 в прошлом квартале выросли на 53–58 %, а в текущем могут увеличиться ещё на 60 %, то вряд ли Apple удастся полностью избежать влияния этой тенденции. Являясь крупным покупателем, она всё равно получит память LPDDR для своих смартфонов на более выгодных условиях, чем многие из конкурентов. В прошлом году чипы памяти класса LPDDR, например, были установлены примерно в 250 млн iPhone. В прошлом квартале рыночные цены на LPDDR выросли на 40 %, в этом квартале рост продолжится, и всё это позволит поставщикам памяти получать прибыль в размере не менее 60 % от реализации данного типа микросхем. Одновременно дорожает DRAM для серверного сегмента и ПК, поэтому бум ИИ фактически затрагивает своим влиянием все секторы рынка компьютерных компонентов.

Источники:

Теги: apple, apple iphone, lpddr5x, lpddr4x, цены
