iPhone 18 грозит подорожание — память LPDDR для смартфонов Apple в этом квартале вырастет в цене почти в два раза

Как уже отмечалось сегодня, на протяжении многих лет Apple оставалась крупнейшим заказчиком TSMC, но одновременно она остаётся и крупным покупателем микросхем памяти для своих устройств. Обычно это позволяло ей получать память на более выгодных условиях, но при нынешней динамике цен подорожание не обойдёт её стороной.

По информации южнокорейского зеркала ZDNet, в текущем квартале Samsung Electronics и SK hynix готовятся повысить цену микросхем памяти класса LPDDR для компании Apple, которая использует их при производстве iPhone. Продукция Samsung может вырасти в цене последовательно более чем на 80 %, а SK hynix не будет стесняться, и сразу поднимет цены почти на 100 %. Этим дело не ограничится, поскольку во втором полугодии цены на память для смартфонов Apple могут вырасти ещё. Компания представит линейку iPhone 18 осенью текущего года, и возросшая стоимость памяти может сказаться на ценах этих смартфонов, как справедливо отмечает TrendForce.

Если учесть, что цены на DDR5 в прошлом квартале выросли на 53–58 %, а в текущем могут увеличиться ещё на 60 %, то вряд ли Apple удастся полностью избежать влияния этой тенденции. Являясь крупным покупателем, она всё равно получит память LPDDR для своих смартфонов на более выгодных условиях, чем многие из конкурентов. В прошлом году чипы памяти класса LPDDR, например, были установлены примерно в 250 млн iPhone. В прошлом квартале рыночные цены на LPDDR выросли на 40 %, в этом квартале рост продолжится, и всё это позволит поставщикам памяти получать прибыль в размере не менее 60 % от реализации данного типа микросхем. Одновременно дорожает DRAM для серверного сегмента и ПК, поэтому бум ИИ фактически затрагивает своим влиянием все секторы рынка компьютерных компонентов.