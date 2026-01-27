Сегодня 27 января 2026
Глава Nvidia убеждён, что компания уже с...
Глава Nvidia убеждён, что компания уже стала крупнейшим клиентом TSMC

Тайваньская TSMC является крупнейшим контрактным производителем чипов, контролирующим более 70 % рынка, исторически её крупнейшим заказчиком оставалась Apple со своими процессорами для iPhone и Mac. В этом году сместить её с этой позиции готовится Nvidia, причём в этом убеждён не только основатель последней, но и некоторые отраслевые аналитики.

Источник изображения: Nvidia

Материал на эту тему опубликовал ресурс CNBC. Основатель и бессменный генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в этом месяце в одном из подкастов заявил: «Моррис будет счастлив узнать, что Nvidia теперь является крупнейшим клиентом TSMC». В этом контексте глава Nvidia имел в виду основателя TSMC Морриса Чана (Morris Chang), который уже отошёл от участия в деятельности компании, но продолжает держать руку на пульсе развития отрасли.

Аналитики Creative Strategies также убеждены, что Nvidia по итогам текущего года станет крупнейшим клиентом TSMC. По их данным, именно Nvidia обеспечит $33 млрд выручки TSMC, что соответствует 22 % её совокупного размера. При этом Apple будет вынуждена довольствоваться $27 млрд или 18 % общей выручки TSMC. Квартальный отчёт Apple будет опубликован в конце этой недели, руководство компании рассчитывает на рост выручки на 12 %. Nvidia свой отчёт опубликует в феврале, поскольку её фискальный квартал завершается на этой неделе. Ожидается, что за весь прошедший фискальный год она увеличила выручку на 66 % до $213 млрд. Компания Apple свой фискальный год завершила в сентябре, рост её выручки не превысил 6,4 %.

TSMC не обсуждает распределение выручки между своими 522 заказчиками, хотя в марте прошлого года она заявляла, что 10 крупнейших из них обеспечили 76 % её совокупной выручки, на тот момент самый крупный клиент обеспечил 22 % выручки TSMC, а второй ограничился 12 %. Если в 2022 году направление высокопроизводительных вычислений (HPC), к которым относятся и ускорители ИИ, обеспечили лишь 40 % выручки TSMC, то в прошлом квартале их доля выросла до 55 %. При этом непосредственно ИИ-ускорители, как считается, по итогам всего 2025 года формировали чуть менее 20 % всей выручки TSMC. Неудивительно, что при таких темпах развития ИИ-отрасли Nvidia получила возможность выйти на первое место среди клиентов TSMC. Генеральный директор компании Си-Си Вэй (C.C. Wei) убеждён, что именно производственные возможности TSMC сейчас являются фактором, ограничивающим развитие отрасли искусственного интеллекта.

Капитальные затраты TSMC на текущий год составят от $52 до $56 млрд, что существенно выше прошлогоднего результата, и стремление компании расширить производственные мощности ставит её в ещё более сильную зависимость от Nvidia. Ранее TSMC полагалась на планы Apple по освоению новых техпроцессов в качестве основного фактора, оправдывающего крупные капитальные затраты, а теперь фокус интересов смещается на потребности Nvidia и, в меньшей степени, AMD. На недавней квартальной отчётной конференции руководство TSMC больше всего говорило именно о спросе на продукцию Nvidia, которая при переходе от одного поколения ускорителей к следующему обеспечивает буквально двух- или трёхкратный прирост быстродействия.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
apple, tsmc, nvidia, производство микросхем, ии
