Крупнейшим клиентом TSMC теперь является Nvidia, а не Apple

На протяжении многих лет Apple оставалась не только крупнейшим, но и привилегированным клиентом TSMC, что позволяло ей получать не только наиболее выгодные цены, но и приоритетный доступ к передовым технологиям. Теперь с точки зрения объёмов заказов на первое место выходит Nvidia, а Apple будет довольствоваться вторым.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

В этом убеждён автор блога Culpium, который имеет многолетний опыт работы в Bloomberg и обширные связи в полупроводниковой отрасли. Финансовый директор TSMC Уэнделл Хуанг (Wendell Huang) отказался комментировать взаимоотношения компании с клиентами, но автор публикации утверждает, что даже сама динамика выручки Nvidia и Apple за последние годы позволяет предвидеть опережение первой компанией второй. По мнению источника, даже если Nvidia не обошла Apple по доле в выручке TSMC в одном или двух кварталах прошлого года, она неизбежно сделает это в текущем году.

Выручка самой TSMC, как стало известно на днях, по итогам 2025 года выросла на 36 % до рекордных $122 млрд. Ожидается, что выручка Nvidia за сопоставимый период увеличилась сразу на 62 %, тогда как Apple от силы прибавила 3,6 %. При этом из $122 млрд, вырученных TSMC за прошлый год, около 58 % пришлись на сегмент высокопроизводительных вычислений. Apple около половины своей выручки до сих пор получает от реализации смартфонов, а компоненты для них обеспечили лишь 29 % выручки TSMC, причём очевидно, что Apple не является единственным поставщиком смартфонов с доминирующей позицией на рынке. В сегменте HPC, как раз, позиции Nvidia очень сильны, поэтому степень влияния её заказов на бизнес TSMC очевидна.

Как утверждает источник, ещё пять лет назад Apple утратила статус главного драйвера роста выручки TSMC. Если бум искусственного интеллекта толкает вверх спрос на ускорители Nvidia, чипы для которых выпускает TSMC, то в сегменте смартфонов уже не первый год подряд наблюдается если не стагнация, то очень скромное развитие. Выручка TSMC в сегменте HPC выросла на 48 % в прошлом году и на 58 % за год до этого. Направление смартфонов в бизнесе TSMC показало рост выручки на 11 % в прошлом году, а за год до этого подросло на более уверенные 23 %. В этом году тенденция вряд ли серьёзно изменится.

Непосредственно TSMC ожидает, что сможет в этом году увеличить выручку примерно на 30 %, и вряд ли это будет обеспечено сегментом смартфонов, который определяет выручку Apple примерно на 50 %. Долгосрочный прогноз TSMC подразумевает, что до 2029 года общая выручка компании будет расти в среднем на 25 % ежегодно, а в сегменте ИИ среднегодовой рост будет измеряться минимум 55 %. В прошлом квартале, что не менее важно, норма прибыли TSMC выросла до впечатляющих 62,3 %, а для контрактного производителя чипов подобный уровень в целом не характерен.

Структура спроса на услуги TSMC со стороны Apple и Nvidia неоднородна. Если Apple заинтересована в получении более широкого ассортимента процессоров, основная часть которых производится по самой передовой технологии из доступных, то Nvidia важен объём, а на самую продвинутую литографию она обычно не претендует. TSMC для освоения новой технологии обычно строит отдельное предприятие, а не занимается переоборудованием старых. Это позволяет непрерывно снабжать продукцией заказчиков. Поскольку изделия Apple более разнообразны по своей структуре, TSMC выпускает их на большем количестве своих предприятий, тогда как на обслуживание Nvidia работает более ограниченное количество производственных площадок. Растущая зависимость от Nvidia и бума искусственного интеллекта в целом пугает руководство TSMC, как можно было понять из его комментариев на этой неделе. Впрочем, пока компания встречает очередной год заявлениями о намерениях увеличить капитальные затраты до рекордных $56 млрд. Прибыльность Nvidia позволит ей без особых проблем списать излишки продукции в случае внезапного падения спроса на неё. В этом смысле TSMC рискует гораздо больше, чем её главный клиент. Впрочем, когда спрос растёт, она ещё и прилично зарабатывает.

Источник:

Теги: tsmc, nvidia, apple, производство микросхем, аналитика
