Европейские регуляторы продолжают теснить американские компании технологического сектора с точки зрения их доминирующего положения на региональном рынке. Google столкнулась с новым требованием, которое заключается в открытии доступа к Android конкурирующим поисковым системам с ИИ, а также предоставлении конкурентам доступа к ценной информации, собираемой Google с пользователей поисковых систем.

Власти Евросоюза руководствовались региональным «Законом о цифровых рынках», который предполагает более справедливое разделение местного рынка в сфере цифровых услуг, чем сложившаяся практика доминирования на нём американских техногигантов. Экосистема Android должна быть открыта для конкурирующих поисковых систем, а ещё последние должны получать доступ к данным, собираемым Google с пользователей, на справедливых условиях. Кроме того, конкуренты должны будут получить доступ к ИИ-моделям Google, включая лежащие в основе Gemini. Конкурирующие чат-боты должны иметь доступ к данным Google Search на тех же условиях, что и сама корпорация, как настаивают европейские власти.

Пока всё ограничилось лишь декларацией намерений добиться соответствующих изменений, и формально европейские регуляторы ещё не начали антимонопольное расследование в отношении Google. Фирменные сервисы должны быть, по замыслу европейских чиновников, перестроены таким образом, чтобы конкурирующие разработчики поисковых систем получили к экосистеме Google и её данным равноправный доступ. Если через шесть месяцев Google не подчинится этим требованиям, её ждут крупные оборотные штрафы. В ближайшее время европейские регуляторы хотят услышать от представителей Google, каким образом корпорация намерена обеспечить соответствие принципов своей работы в ЕС данным требованиям.

Представители Google уже отметили, что регулирование в этой области нередко провоцируется жалобами конкурентов, а не интересами потребителей, и следование этим требованиям поставит под сомнение приватность данных пользователей, безопасность и инновации. Данные поисковых запросов пользователей Google доступны её конкурентам на условиях лицензирования. У европейских регуляторов уже есть претензии к Google по поводу предоставления приоритета фирменным сервисам и ограничения на использование сторонних сервисов в обход Play Store. Модерация новостей со стороны Google также вызывает вопросы у европейских чиновников. В общей сложности, в юрисдикции ЕС корпорации Google уже светят штрафы на сумму 9,5 млрд евро. Если Google не согласится пойти навстречу новым требованиям ЕС, местные власти имеют право запустить официальное антимонопольное расследование. По его итогам Google могут грозить штрафы в размере до 10 % годовой выручки на мировом рынке, если вина компании будет доказана.