Intel выпустила XeSS 3 с мультикадровым генератором — ещё свежий драйвер принёс поддержку Panther Lake

Компания Intel выпустила свежий пакет графического драйвера Intel Arc Graphics 32.0.101.8425/8362 WHQL. В него добавлена поддержка встроенной графики Arc B390 и B370 в составе новейших процессоров Core Ultra Series 3 (Core Ultra 300, Panther Lake). В пакет драйвера также добавлена поддержка новой версии технологии апскейлинга Intel XeSS 3, в которой реализован мультикадровый генератор (MFG).

Источник изображений: Intel

Источник изображений: Intel

Технология XeSS Multi-Frame Generation (MFG) добавляет три сгенерированных кадра между двумя отрисованными кадрами, увеличивая их соотношение с 1:1 до 3:1 для максимально плавного игрового процесса. XeSS 3 сохраняет совместимость с существующими играми с поддержкой XeSS 2. Фактическая доступность новой технологии в играх по-прежнему зависит от того, какие возможности предоставляет каждая игра, и какие функции XeSS были в неё интегрированы до выпуска XeSS 3.

Новый драйвер также исправляет вылеты в демо-версии Pragmata Sketchbook на дискетных видеокартах Arc B-серии и встроенной графике Arc процессоров Core Ultra Series 2. Кроме того, Intel исправила проблему неправильного отображения работы функции динамической смены частоты обновления Variable Refresh Rate в своём программном обеспечении для управления графикой Arc.

Список известных проблем:

  • в игре Ghost of Tsushima (DX12) могут наблюдаться искажения цвета ландшафта на графике процессоров Core Ultra Series 3;
  • периодические вылеты в игре The Finals (DX12) на графике Core Ultra Series 3;
  • искажения изображения ландшафта в игре No Man’s Sky (Vulkan) на графике Core Ultra Series 3 и видеокартах Arc A-серии;
  • периодические вылеты в игре Star Citizen (Vulkan) на графике Core Ultra Series 3 и видеокартах Arc B-серии;
  • возможные вылеты при запуске игры Mount & Blade II: Bannerlord (DX11) на графике Core Ultra Series 3;
  • периодическое искажение водной поверхности в Call of Duty: Black Ops 6 (DX12) на видеокартах Arc B-серии и встроенной графике процессоров Core Ultra Series 2;
  • периодические вылеты в PugetBench for DaVinci Resolve Studio во время бенчмарков на видеокартах Arc B-серии и Arc A-серии. Рекомендация: в настройках бенчмарка PugetBench измените значение ползунка тайм-аута на 1500 секунд или больше, чтобы дождаться завершения каждого теста.
  • периодические искажения изображения на определённых картах в Battlefield 6 (DX12) на встроенной графике процессоров Core Ultra Series 1 и Core Ultra Series 2;
  • визуальные артефакты в Topaz Video AI при использовании некоторых ИИ-моделей на графике процессоров Core Ultra Series 2.

Драйвер Intel Arc Graphics 32.0.101.8425/8362 WHQL предназначен для видеокарт Intel Arc A-серий, B-серий, а также встроенной графики процессоров Core Ultra Series 1, Core Ultra Series 2, Core Series 2, Core Ultra Series 3, дискретных настольных видеокарт Arc Battlemage Pro и мобильных дискретных видеокарт Arc Alchemist.

Скачать драйвер Intel Arc Graphics 32.0.101.8425/8362 WHQL можно с официального сайта Intel.

драйвер, intel arc, intel xe3, xess 3, intel
