«Билайн» и red_mad_robot создают совместное предприятие для массового внедрения агентного ИИ в бизнес

«Билайн» и технологическая компания red_mad_robot объявляют о создании совместного предприятия (СП) в области искусственного интеллекта. Альянс нацелен на создание промышленной платформы для разработки и массового внедрения агентного ИИ нового поколения.

Источник изображения: Freepik

Предприятие создано на базе платформы «Билайна» Venture Building (англ. — «создание венчурных проектов»), которая занимается инвестициями в инновационные молодые и быстрорастущие компании. Его цель – разработка и масштабирование агентных ИИ-систем нового поколения: устойчивых решений, которые повышают автономность и надежность бизнес-процессов и дают измеримый эффект для компаний. Фокус СП — переход от экспериментального использования ИИ к промышленному применению, при котором ИИ-системы берут на себя выполнение и координацию задач в реальных бизнес-контурaх.

Его цель – разработка и масштабирование цифровых сотрудников и ассистентов (ИИ-агентов), способных не просто отвечать на запросы, а автономно выполнять задачи, взаимодействовать друг с другом и встраиваться в реальные бизнес-процессы.

Партнерство объединяет экспертизу «Билайна» как индустриального лидера с обширной клиентской базой, венчурной экспертизой и каналами дистрибуции, а также экспертизу red_mad_robot как бизнес- и технологического партнера — в области агентных архитектур, создания и масштабирования ИИ-продуктов и создания новых технологических бизнесов.

Ключевые фокусы совместного предприятия:

  • ИИ-агенты в e-commerce (электронная торговля): мультиагентные системы для автоматизации операционных задач, от поддержки продавцов до управления сложными цепочками действий.
  • Цифровые помощники: ИИ-решения, которые берут на себя рутинные и операционные задачи внутри бизнес-процессов, помогая сотрудникам быстрее принимать решения, работать с данными и фокусироваться на задачах, требующих человеческой экспертизы.
  • IT4IT (открытый стандарт и референсная архитектура управления ИТ) и инфраструктурные ИИ-решения: продукты для повышения эффективности внутренних IT-контуров и цифровых платформ.

Сергей Анохин, генеральный директор «Билайна»: «Создание совместного предприятия – закономерный этап нашей стратегической коллаборации с red_mad_robot. Рынок ИИ созрел для перехода от демонстрационных возможностей к промышленным сценариям, и мы видим себя активным его участником в части развития пользовательских сервисов и сервисов поддержки бизнеса. Объединяя наши экосистемы и экспертизу, мы создаем не просто продукт, а полноценную фабрику по запуску надежных, масштабируемых решений, которые ориентированы на конкретные задачи закрытия кадрового дефицита в организациях и будут менять стандарты операционной эффективности для компаний в России».

Алексей Макин, основатель red_mad_robot: «Для нас это партнерство – не про отдельные ИИ-кейсы, а про запуск нового класса технологических решений. red_mad_robot много лет занимается созданием и масштабированием цифровых сервисов, и сегодня мы видим переход к следующей эре – агентной экономике интеллектуальных систем. Если 10–15 лет назад ключевым этапом была цифровизация и развитие мобильных приложений, то сейчас таким этапом становятся автономные ИИ-системы. Наша задача в СП – выстроить устойчивую технологическую и операционную модель, которая позволит превращать этот переход в массовые, работающие и масштабируемые решения для бизнеса».

На старте команда СП уже проводит исследования рынка и внедряет пилотные разработки. Предполагается, что предприятие будет работать по модели «фабрики запусков», не ограничиваясь одним флагманским продуктом.

«"Билайн" – прогрессивная инновационная компания, которая продвигает предпринимательский подход в бизнесе, открыта к партнерствам формирует платформу для развития предпринимательства на базе оператора. Мы открыты для сотрудничества с другими технологическими и отраслевыми игроками», — резюмировал Сергей Анохин.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636 erid: F7NfYUJCUneTUTr68khG

Источник:

Теги: билайн, ии-агент, ии
