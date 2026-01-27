Ютуберы обвинили Snap в краже их видео для обучения ИИ-моделей

Группа пользователей YouTube, создателей интернет-контента с аудиторией около 6,2 млн подписчиков, которая ранее подала в суд на технологических гигантов из-за несанкционированного использования их видео для обучения ИИ-моделей, добавила Snap в список ответчиков. В этом списке также присутствуют Nvidia, Meta✴ и ByteDance, сообщает TechCrunch.

В новом коллективном иске, поданном в конце прошлой недели в Окружной суд США по центральному округу Калифорнии, ютуберы обвиняют Snap в незаконном использовании крупномасштабного набора данных для генерации видео по тексту (text-to-video), известного как HD-VILA-100M, и других наборов данных, предназначенных исключительно для академических и исследовательских целей. В иске утверждается, что Snap обошла технологические ограничения YouTube, условия обслуживания и лицензионные ограничения, запрещающие использование этих наборов данных в коммерческих целях.

В иске, поданном авторами YouTube-канала h3h3 с 5,52 млн подписчиков, а также менее крупных каналов о гольфе MrShortGame Golf и Golfholics, выдвинуто требование выплаты компенсации в соответствии с законом и судебного запрета на дальнейшее нарушение авторских прав.

Это далеко не первый случай, когда иск подан пользователями YouTube против ИИ-компании. По данным некоммерческой организации Copyright Alliance, против компаний сфере ИИ было подано более 70 исков о нарушении авторских прав.

В некоторых случаях, как, например, в разбирательстве между Meta✴ и группой авторов, судья вынес решение в пользу компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). В других случаях, как, например, в споре между Anthropic и группой авторов, ИИ-компания заключила мировое соглашение с истцами и выплатила им компенсацию для урегулирования претензий. Многие иски правообладателей всё ещё находятся на стадии судебного разбирательства.