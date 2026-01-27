Сегодня 27 января 2026
В Перми начнут выпускать электрофургоны «Руссо-Балт» в стиле Cybertruck — они подозрительно похожи на китайский BAW V70

В Перми наладят сборку электрических фургонов под маркой «Руссо-Балт». Машина с передним приводом, мощностью 200 л.с. и запасом хода до 400 км будет стоить от 6,5 млн рублей. Она также имеет значительное сходство с одной из китайских моделей.

Источник изображения: t.me/russobalt_ru

Источник изображения: t.me/russobalt_ru

Марка «Руссо-Балтъ» появилась в эпоху Российском Империи — сейчас бренд выкупило ООО «Руссо-Балтъ», которое планирует наладить выпуск автомобилей, и первым станет электрический фургон. Электромобиль напоминает Tesla Cybertruck, и собирать его будут в Перми; один из первых экземпляров в конце минувшего года заметили на дорогах города.

Для управления машиной будет достаточно категории «B», грузоподъёмность фургона составляет до 1000 кг. Кузов сваривается вручную, без штампов, утверждает производитель, по словам которого в Перми у него имеется производство полного цикла. Электрофургон «Руссо-Балт» имеет передний привод, мощность 200 лошадиных сил, а батареи ёмкостью 115 кВт·ч хватит на 400 км пути.

Процедура сертификации машины уже запущена, получены международный код производителя (WMI) и VIN-номера, сообщили в компании. Машину будут выпускать по заказам при цене от 6,5 млн руб.; первые экземпляры клиенты получат в январе 2027 года; объём выпуска машин в год производитель не огласил.

Стоит отметить, что «Руссо-Балт» очень напоминает китайскую модель BAW V70 — у машин одинаковые технические характеристики и внешний вид за исключением панелей из нержавеющей стали на российской машине.

Источник:

Теги: россия, электромобиль, фургон
