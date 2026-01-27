В «Google Фото» теперь можно описать превращение фото в видео

Пользователи сервиса «Google Фото» теперь могут управлять функцией превращения фото в видео при помощи генеративного искусственного интеллекта. Конкретное движение, стиль или эффект, которые хочется увидеть при преобразовании статичных изображений в видео, теперь можно описать простым текстовым запросом.

Текстовые запросы дополняют уже имеющиеся функции «Небольшое движение» и «Мне повезёт» — свободного управления преобразованием в «Google Фото» до настоящего момента не было. Более того, сервис сам готов предложить некоторые варианты запросов, помогая со «вдохновением при создании видео»; для тонкой настройки получаемых роликов запросы можно редактировать.

Функция доступна только пользователям от 18 лет. Это возрастное ограничение распространяется только на средство преобразования изображений в видео в «Google Фото»; аналогичная функция уже присутствует в Gemini и работает для пользователей от 13 лет. По умолчанию можно также добавлять аудио и получать на выходе ролик, готовый к публикации в интернете без дополнительного редактирования.

Появилось также новое средство выбора изображений «Google Фото» для Gmail — обмен изображениями и роликами из общих и личных альбомов и коллекций стал проще. Можно одновременно выбирать несколько фотографий и видео, а также осуществлять поиск по конкретным фотографиям и названиям альбомов.