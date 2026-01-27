Сегодня 27 января 2026
Reigns: The Witcher отправит Геральта в эпические приключения по балладам Лютика, причём совсем скоро

До релиза амбициозного фэнтезийного ролевого экшена с открытым миром The Witcher 4 от студии CD Projekt Red остаётся ещё больше года, однако возвращения в «Ведьмака» игрокам так долго ждать не придётся.

Источник изображений: Devolver Digital

Издательство Devolver Digital и разработчики из британской студии Nerial в сотрудничестве с CD Projekt Red представили Reigns: The Witcher — новую мутацию своей стратегической серии. Анонсирующий трейлер прилагается.

Игрокам в роли легендарного убийцы чудовищ Геральта из Ривии предстоит путешествовать по балладам барда Лютика, размахивая пальцами налево и направо: охотиться на монстров, гневить народ, принимать ванну и так далее.

Задания в мире Reigns: The Witcher опасны и/или унизительны и не так просты, как кажется. Судьба Геральта в балладах может сложиться самым неожиданным образом — разработчики готовят тысячи вариаций развития сюжета.

Исполняя отрепетированные песни о Геральте за пределами корчмы, пользователи будут решать головоломки и открывать новых персонажей. За счёт прокачки Лютик сможет создавать всё более грандиозные сюжеты и стать настоящей легендой.

Обещают запоминающиеся приключения в суровом мире тёмного фэнтези, встречу со старыми знакомыми (Йеннифэр, Трисс, Весемир и другие), колоритных персонажей, а также поддержку 11 языков, включая русский.

Reigns: The Witcher поступит в продажу уже 25 февраля 2026 года для PC (Steam, GOG), iOS и Android. Стоит отметить, что это уже не первый кроссовер Reigns с известной франшизой — в 2018-м вышла Reigns: Game of Thrones.

Теги: reigns: the witcher, nerial, devolver digital, cd projekt red, стратегия
