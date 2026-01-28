Сегодня 28 января 2026
Китайские власти разрешили импорт первой...
Китайские власти разрешили импорт первой партии ускорителей Nvidia H200

Американские власти дали принципиальное согласие на поставку ускорителей вычислений Nvidia H200 с архитектурой Hopper в КНР ещё в прошлом году, но до сих пор китайская таможня не разрешала их ввоз на территорию страны. Сдвиги наметились на этой неделе, когда власти Китая разрешили поставку первой партии ускорителей H200 из нескольких сотен тысяч экземпляров.

Источник изображения: RedNote, South China Morning Post

Китайские СМИ всю прошлую неделю писали, что основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) отправился в традиционный уже тур по Китаю, где должен был встретиться не только с сотрудниками местного представительства компании в Шанхае, но и высокопоставленными чиновниками, которые могли оказать влияние на решение о начале поставок H200 в Китай. Отмечается, что первая партия этих ускорителей будет распределена между тремя крупнейшими игроками китайского рынка интернет-услуг. Прочие потенциальные заказчики пока ждут своей очереди на получение данных ускорителей, которое нужно согласовать с китайскими властями.

Дженсен Хуанг использовал поездку в Китай не только для деловых переговоров, но и для встреч с сотрудниками своей компании. Ранее он принимал участие в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию Нового года по китайскому лунному календарю, но его нынешняя поездка состоялась до праздников, а потому была более сосредоточена на других целях. Во время своей встречи с подчинёнными в Шанхае, как сообщает South China Morning Post, глава Nvidia вообще не упоминал ускорители H200.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
