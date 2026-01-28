«Кто сильнее, тот и прав»: новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показал, как воюют орки

Портал IGN в рамках своей рубрики IGN First представил геймплейный трейлер фракции орков в амбициозной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4 от разработчиков из немецкой студии King Art Games (Iron Harvest).

Ролик длится четыре минуты и демонстрирует особенности ведения боевых действий в исполнении орков. Зеленокожие давят противника числом, огневой мощью и непревзойдённой жестокостью.

Орки не только бесконечно воюют — они ещё и бесконечно строят. Их базы отличаются самыми дешёвыми постройками во всей игре (вооружёнными по последнему слову орочьей техники) и являются олицетворением индустриального хаоса.

«Что делает орков по-настоящему опасными, так это сила войны. Боевая лихорадка, охватывающая арену и накрывающая каждого юнита зелёной волной мышц и хаоса. Кто сильнее, тот и прав», — таков путь орков.

В трейлере показали двух военачальников орков (предводителей Плохих Лун и Змеекусов), разнообразие их юнитов и тяжёлой техники. Ролик озвучил Джонатан Кибл (Jonathan Keeble), известный фанатам аудиокниг по Warhammer 40,000.

Фанаты в комментариях остались в восторге от демонстрации орков и привлечения к трейлеру Кибла, тогда как «деревянные» анимации передвижения зеленокожих пользователи раскритиковали.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 выйдет в 2026 году на ПК (Steam). Обещают возвращение к корням RTS, эпический сюжет, четыре фракции, грандиозные сражения, кампанию на 70 миссий и текстовый перевод на русский.