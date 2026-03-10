Встроенный тест скорости интернета в Windows 11 оказался лишь ссылкой на поиск Bing

Рыночная капитализация Microsoft сейчас составляет более $3 трлн, и при наличии таких ресурсов компания вполне могла бы разработать для Windows встроенную функцию для измерения скорости подключения к интернету. Соответствующая кнопка действительно появилась на панели задач Windows 11, только на деле оказалось, что это ссылка, которая ведёт на страницу поисковой службы Bing, обращает внимание Windows Latest.

Сегодня, 10 марта 2026 года Microsoft начинает распространять третий в этом году пакет обновлений Patch Tuesday для Windows 10 и 11. Windows 10 новых функций не получит, а вот в Windows 11 они появятся. Это, в частности, будут поддержка Emoji 16 и новый инструмент «Проверка скорости интернета». Дебютировал он несколько раньше, в последнюю неделю февраля с необязательным обновлением KB5077241; теперь же воспользоваться им может широкая аудитория. После установки крупного обновления при щелчке правой кнопкой мыши по значку проводного или беспроводного подключения в области уведомлений во всплывающем меню появится пункт «Выполнить тест скорости». При выборе этого пункта открывается браузер по умолчанию с переходом в поисковую службу Bing с запросом «тест скорости интернета».

Справедливости ради, эта функция действительно работает — сервис выгружает случайный файл на серверы SpeedTest. Microsoft заключила соглашение с этой службой, принадлежащей компании Ookla, которую, в свою очередь, недавно поглотила Accenture. До этого Microsoft пользовалась собственным сервисом на базе Azure. Интересно, что несколько лет назад в Windows был нативный инструмент проверки скорости сети, созданный на основе фреймворка XAML — этот инструмент отличался простым, привлекательным дизайном, который вписывался в сенсорный интерфейс Metro. Пользователю выводились тип подключения, имя сети, состояние интернета, прочая техническая информация — и всё это сохранялось в истории. С 2013 года рыночная капитализация Microsoft выросла одиннадцатикратно, но некоторые сервисы стали работать намного проще.