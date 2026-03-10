Сегодня 12 марта 2026
Встроенный тест скорости интернета в Windows 11 оказался лишь ссылкой на поиск Bing

Рыночная капитализация Microsoft сейчас составляет более $3 трлн, и при наличии таких ресурсов компания вполне могла бы разработать для Windows встроенную функцию для измерения скорости подключения к интернету. Соответствующая кнопка действительно появилась на панели задач Windows 11, только на деле оказалось, что это ссылка, которая ведёт на страницу поисковой службы Bing, обращает внимание Windows Latest.

Источник изображения: windowslatest.com

Источник изображения: windowslatest.com

Сегодня, 10 марта 2026 года Microsoft начинает распространять третий в этом году пакет обновлений Patch Tuesday для Windows 10 и 11. Windows 10 новых функций не получит, а вот в Windows 11 они появятся. Это, в частности, будут поддержка Emoji 16 и новый инструмент «Проверка скорости интернета». Дебютировал он несколько раньше, в последнюю неделю февраля с необязательным обновлением KB5077241; теперь же воспользоваться им может широкая аудитория. После установки крупного обновления при щелчке правой кнопкой мыши по значку проводного или беспроводного подключения в области уведомлений во всплывающем меню появится пункт «Выполнить тест скорости». При выборе этого пункта открывается браузер по умолчанию с переходом в поисковую службу Bing с запросом «тест скорости интернета».

Справедливости ради, эта функция действительно работает — сервис выгружает случайный файл на серверы SpeedTest. Microsoft заключила соглашение с этой службой, принадлежащей компании Ookla, которую, в свою очередь, недавно поглотила Accenture. До этого Microsoft пользовалась собственным сервисом на базе Azure. Интересно, что несколько лет назад в Windows был нативный инструмент проверки скорости сети, созданный на основе фреймворка XAML — этот инструмент отличался простым, привлекательным дизайном, который вписывался в сенсорный интерфейс Metro. Пользователю выводились тип подключения, имя сети, состояние интернета, прочая техническая информация — и всё это сохранялось в истории. С 2013 года рыночная капитализация Microsoft выросла одиннадцатикратно, но некоторые сервисы стали работать намного проще.

Теги: microsoft, windows, bing
microsoft, windows, bing
