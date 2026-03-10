Сегодня 12 марта 2026
Российские операторы связи урезали капзатраты в инфраструктуру на 9–30 %

Крупнейшие телекомоператоры России — «Ростелеком», МТС и «Мегафон» — сократили капитальные вложения в 2025 году на 9–30 %, рассчитывая вернуться к наращиванию инвестиций на фоне возможного смягчение денежно-кредитной политики государства, пишут «Ведомости» со ссылкой на опубликованных отчёты компаний.

Источник изображения: Zac Gudakov/unsplash.com

Источник изображения: Zac Gudakov/unsplash.com

У «Мегафона» капзатраты снизились на 29,8 % до 40 млрд руб. (7,6 % от выручки), у «Ростелекома» — на 12 % до 158 млрд руб. (18 % от выручки), у МТС – на 8,9 % до 120,6 млрд руб. (15 % от выручки). В отличие от них «Билайн» увеличил капитальные вложения до 79,5 млрд руб. (23,8 % от выручки, рост — на 21,8 %).

«Билайн» стал единственным оператором, увеличившим вложения в инфраструктуру в прошлом году в связи с «более скромными инвестиций» в предыдущие периоды: в 2024 году они составили 65,3 млрд руб., а в 2023 году — 63 млрд руб. В свою очередь, «Мегафон» инвестировал в 2024 году в развитие инфраструктуры 57 млрд руб., а в 2023 году — 101 млрд руб. МТС увеличил капзатраты в 2024 году в годичном исчислении на 30 % до 132,4 млрд руб.

В «Билайне» сообщили «Ведомостям», что основная доля прироста инвестиций была направлена на развитие сети мобильной связи. За прошлый год компания построила более 37 тыс. базовых станций, что на 15 % больше год к году.

В «Мегафоне» отметили, что динамика капзатрат «отражает переход компании к более сбалансированной инвестиционной модели после нескольких лет активной модернизации инфраструктуры». Также до этого компания накопила «значительные запасы телекомоборудования, которые использовались для развития сети в последующие периоды».

В «Ростелекоме» сообщили, что оптимизация капвложений связана с жёсткой денежно-кредитной политикой и высокой ключевой ставкой. Вместе с тем хотя реализация ряда проектов будет перенесена на более поздний срок, компания продолжает инвестировать в критически важную сетевую инфраструктуру и технологии, чтобы обеспечивать пользователей качественной связью и интернетом. Оптимизация капзатрат не привела к замедлению роста бизнеса или снижению качества услуг, сообщил представитель оператора.

В МТС уточнили, что практически в полном объёме провели инвестиции в расширение ёмкости сети, сократив в основном вложения в те «продукты, которые не давали ожидаемой отдачи».

В 2026 году «Билайн» планирует наращивать инвестиции в качество услуг, развитие новых продуктов и команду в рамках реализации трёхлетней стратегии, утвержденной в 2025 году, сообщил представитель оператора.

В «Ростелекоме» рассказали, что увеличат капзатраты в 2026 году, что связано с восстановлением инвестиционной активности до стандартного уровня на фоне смягчения денежно-кредитной политики.

В 2026 году МТС вернёт капзатраты на «исторически справедливый уровень», заявил вице-президент по финансам МТС Алексей Катунин в ходе отчёта за 2025 год. Менеджмент рассчитывает на поддержку долгосрочных темпов роста, поэтому полагает, что «нужно инвестировать сильнее», чем годом ранее, отметил он.

Как полагает аналитик по сектору ТМТ в «Эйлер аналитические технологии» Полина Панина, в 2026 году капзатртаы вырасту по сравнению с 2025 годом на 20–25 %, поскольку длительный период сокращения инвестиций может привести к деградации качества связи.

Источник:

